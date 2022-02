Mâchurer, une enquête en terrain miné?

Le couperet est tombé lundi sur l’enquête Mâchurer, mais ce travail de longue haleine de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) était déjà miné par les fuites d’information qui ont sapé la confidentialité des démarches policières, ainsi que par la pression de la poursuite en dommages de l’ex-premier ministre Jean Charest. Même si certains y voient là un autre échec de l’UPAC, des experts sont d’avis que sa raison d’être demeure et que des changements législatifs pourraient aider ces mégas enquêtes de corruption.

L’Unité avait fait valoir par le passé que cette enquête, amorcée en 2014 et portant sur le financement du Parti libéral du Québec entre 2001 et 2012 — les années Charest — était considérable, tant par le nombre de témoins rencontrés que par la quantité de documents impliqués.

Ces enquêtes policières à grand déploiement sont-elles vouées à l’échec car elles sont trop vastes, trop longues ou trop complexes ? Ce n’est pas l’enquête qui a causé problème ici. Ce sont les fuites journalistiques, qui ont porté atteinte à l’intégrité de la preuve, estime la professeure de droit public et administratif de l’Université de Montréal Martine Valois.

Elle rappelle que l’existence de l’enquête policière Mâchurer a été révélée au public par des fuites d’informations, alors que des documents de l’UPAC ont été diffusés par les médias de Québecor en 2017. Or, pour être menées à bon port, les enquêtes policières doivent être secrètes, rappelle-t-elle. Il y a aussi la possibilité que les éléments de preuve coulés soient contaminés et ne puissent être utilisés en cour.

Ces fuites ont rendu la qualité de l’information moins crédible, estime le professeur de science politique de l’Université de Montréal Denis St-Martin, qui s’intéresse aux questions de corruption.

Et ici, la perte de confidentialité a aussi eu cette conséquence en 2020 : une poursuite de plus de deux millions de dollars de Jean Charest, plaidant qu’il y a eu atteinte à sa réputation puisque tout le monde savait qu’il faisait l’objet d’une enquête : normalement, cette information n’est dévoilée qu’au moment du dépôt des accusations. Or, aucun chef d’accusation n’a été porté contre M. Charest.

Le communiqué publié lundi par l’UPAC est fort laconique et ne permet pas de déceler les raisons derrière sa décision de laisser tomber Mâchurer, fait remarquer la professeure Valois. Il n’indique pas que la preuve amassée par les policiers lors des huit dernières années n’était pas suffisante, mais prend la peine de mentionner « les ressources déjà investies dans cette enquête ». Cela laisse entendre que l’UPAC n’était pas en mesure de déposer des accusations prochainement, croit-elle.

Par ailleurs, « si l’enquête était demeurée confidentielle, il n’y aurait eu aucune raison d’y mettre fin » : elle aurait pu se poursuivre à son propre rythme. La professeure de droit s’attend à un règlement à l’amiable de la poursuite de M. Charest au cours des prochaines semaines.

Gros poissons

Ce qui a rendu le travail des policiers difficile est le fait que leur enquête visait un ancien premier ministre, affirme Denis St-Martin. On le voit dans les autres pays, dit-il : « Quand on vise les têtes dirigeantes, ça ne va jamais bien pour les enquêtes policières ».

Mais si l’UPAC n’a pas mené son enquête jusqu’au bout dans le cas de Mâchurer, cela ne signifie pas que ses enquêtes n’aboutissent jamais. Bon nombre d’entre elles ont mené au dépôt d’accusations criminelles, le plus souvent dans des affaires moins médiatisées, visant des fonctionnaires de moins grande envergure. « Toutes les UPAC de la terre » ont de la difficulté quand il est question des enquêtes visant des têtes dirigeantes. Les petits poissons sont plus faciles à attraper que les gros poissons, illustre-t-il.

Il remarque aussi que même si le Parti libéral du Québec n’est plus au pouvoir, son réseau est encore là, et que les gens de pouvoir ont énormément de ressources et de bons avocats.

Changer la loi

L’actuel commissaire à la lutte contre la corruption, Frédérick Gaudreau, a déjà évoqué la complexification, avec le temps, des enquêtes de corruption. Il souhaite des changements législatifs pour faciliter le travail de son équipe.

Il a raison, s’exclame spontanément le professeur St-Martin. Lorsqu’il est question de démontrer « l’intention de corruption », la barre est très haute et « on se casse les dents à chaque fois ». Selon le professeur, il faudrait une justice criminelle un peu différente pour les affaires de ce type.

Il a déjà proposé d’imiter la France, qui permet à des groupes de la société civile de faire rouvrir des dossiers dans des affaires de corruption qui ont été écartées par le ministère public, parfois trop frileux. « Ça permet de les relancer ». Il signale d’ailleurs que cela a été fait dans le cas de l’ex-président Nicolas Sarkozy. C’est un processus unique, qui dépolitise la lutte contre la corruption, juge-t-il.

La professeure Valois voit dans la décision de l’UPAC de mettre fin à Mâchurer un message à l’État : M. Gaudreau dit : « on a besoin de plus de moyens ».

Mais quant à changer les règles du droit criminel, elle voit difficilement comment cela peut être accompli : la présomption d’innocence et la protection contre les perquisitions abusives sont des droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, rappelle-t-elle. Les règles de droit criminel ne peuvent être différentes parce qu’il s’agit de cas de corruption.

Mais une chose pourrait être changée, avance-t-elle. Lorsque les policiers procèdent à des saisies de documents, les avocats de la défense s’insurgent et tentent de les bloquer en disant qu’ils sont protégés par le secret professionnel. Un long processus s’ensuit, lors duquel le tri doit être fait entre ce qui est protégé par le « privilège avocat-client » et ce qui ne l’est pas. De tels litiges peuvent se rendre jusqu’en Cour suprême du Canada, poursuit-elle. « Et ça arrête tout, pendant des années ». Les avocats de la défense le savent et s’en servent : « C’est l’arme fatale ».

La solution pourrait être de mettre en place un mécanisme plus souple, par lequel les juges doivent se prononcer beaucoup plus rapidement sur ce qui est protégé par le secret professionnel, indique-t-elle. Évidemment, cela pourra nécessiter des ressources supplémentaires, autant au niveau des procureurs de la couronne et des juges pour que cela soit mené rondement.

L’UPAC a sa raison d’être, estime Martine Valois. « Si on abandonne, on donne la clé des trésors de l’État à tout le monde. Et on ne peut pas faire ça ».