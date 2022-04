Les Québécois émettent quatre fois trop de GES pour limiter le réchauffement planétaire

Si tous les humains émettaient autant de gaz à effet de serre (GES) que le Québécois moyen, la planète se dirigerait vers un véritable naufrage climatique. C’est ce que démontre une estimation de l’empreinte carbone effectuée par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) et publiée vendredi, à l’occasion du Jour de la Terre.

Selon les données dévoilées par l’organisme gouvernemental, les émissions annuelles de GES des « ménages » québécois atteignent au total 71,9 millions de tonnes d’équivalent CO 2 . Cela équivaut, au « minimum », à 8,7 tonnes par citoyen.

« L’empreinte carbone des ménages correspond aux émissions de gaz à effet de serre produites pour répondre aux besoins de consommation des ménages, qu’elles aient été générées par les ménages eux-mêmes ou par les secteurs d’activité économique qui leur fournissent les biens et services demandés », précise l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Elle mesure les émissions occasionnées au Québec (44 millions de tonnes), ailleurs au Canada (9,9 millions de tonnes) et ailleurs sur la planète (17,4 millions de tonnes). Parmi ces émissions à l’étranger, 26 % proviennent des États-Unis, 24 % de la Chine, et 4 % du Mexique.

Qui plus est, les données utilisées par l’ISQ sont celles de 2017. Or, depuis ce moment, les émissions totales du Québec ont légèrement augmenté. Selon le plus récent bilan disponible, soit celui de 2019, elles atteignaient alors 84,32 millions de tonnes, comparativement à 83,31 millions de tonnes en 2017.

Les chiffres publiés par l’ISQ se déclinent selon 10 différentes catégories de biens et de services consommés par les ménages. Le secteur « énergie et combustibles » est le poids lourd du bilan des Québécois. En y ajoutant celui des transports, qui utilisent essentiellement des énergies fossiles, on comptabilise 5,4 tonnes sur une base annuelle. À cela s’ajoute le secteur « aliments et boissons », avec 1,5 tonne. Viennent ensuite, notamment, les « meubles et équipements ménagers » (0,4 tonne), les « vêtements et accessoires » (0,3 tonne), ainsi que les « loisirs » (0,3 tonne).

Un monde qui s’en va vers + 2,7 °C

Avec un bilan évalué à 8,7 tonnes par année par personne, les émissions de GES des Québécois sont au moins quatre fois trop élevées pour respecter l’objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris, soit limiter les dérèglements du climat à 1,5 °C. Pour y parvenir, les émissions par citoyen ne devraient pas dépasser les deux tonnes, au maximum.

Les Québécois sont toutefois loin d’être les seuls à émettre trop de GES. À l’échelle canadienne, les émissions par citoyen atteignent 15 à 20 tonnes, selon les méthodes de calcul. Ce bilan est similaire à celui des États-Unis, mais il est deux à trois fois plus élevé que la moyenne des pays de l’Union européenne.

Sans surprise, les pays les plus pauvres de la planète — dont plusieurs subissent déjà les impacts de la crise climatique — ont des émissions de GES par habitant beaucoup plus faibles. Selon des données de la Banque mondiale, la moyenne pour les pays d’Amérique latine et des Caraïbes se situe à 2,64 tonnes. En Afrique subsaharienne, celle-ci atteint 0,76 tonne. Quant à la moyenne mondiale, elle se situe à 4,5 tonnes.

Dans un contexte d’augmentation continue des émissions de GES dans le monde, la planète se dirige actuellement vers un réchauffement qui pourrait dépasser les 2,7 °C au cours des prochaines décennies. Pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) évalue qu’il faudrait que les émissions mondiales plafonnent au plus tard en 2025, puis diminuent de 43 % d’ici 2030, par rapport au niveau de 2019.

Ce virage sans précédent depuis le début de l’ère industrielle est essentiel pour espérer respecter les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. Or, les engagements actuels nous conduisent vers une croissance d’au moins 14 % des émissions d’ici la fin de la décennie.

Le rapport publié au début du mois d’avril par le GIEC constate en outre le besoin de « changements dans nos modes de vie » afin de lutter contre les bouleversements du climat. Cela passe par une réduction des besoins en transports motorisés (dont les voyages en avion), mais aussi par l’aménagement des villes, qui doit impérativement permettre de « réduire la consommation d’énergie » et de ressources.

Répartition de l’empreinte carbone des ménages québécois, par habitant et par an • Au total : 8,7 tonnes d’équivalent CO2 (t éq. CO 2 ) • Énergie et combustibles (combustion directe par les ménages) : 3,8 t éq. CO 2 • Aliments et boissons : 1,5 t éq. CO 2 • Transport : 0,8 t éq. CO 2 • Énergie et combustibles (processus de production) : 0,8 t éq. CO 2 • Meubles et équipements ménagers : 0,4 t éq. CO 2 • Logement : 0,3 t éq. CO 2 • Soins de santé et soins personnels : 0,3 t éq. CO 2 • Vêtements et accessoires : 0,3 t éq. CO 2 • Autres services : 0,3 t éq. CO 2 • Loisirs : 0,3 t éq. CO2 • Télécommunication et matériel audiovisuel : 0,1 t éq. CO 2