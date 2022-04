Cette année, le Jour de la Terre veut sensibiliser les gens à l’écoanxiété, le nouveau mal du siècle. Pour parler des solutions à la crise environnementale et des effets sur notre santé mentale, nous recevons sur nos pages Web, Facebook et YouTube Anne-Sophie Gousse-Lessard, psychologue spécialisée en environnement, et Colleen Thorpe, directrice d’Équiterre, pour tenter de répondre à vos questions.