3,8 milliards pour les minéraux critiques du Canada

Déterminé à tirer son épingle du jeu dans la course mondiale à l’électrification des transports et à se démarquer dans des secteurs comme l’aérospatiale et l’informatique, le gouvernement fédéral canadien injecte 3,8 milliards de dollars sur huit ans dans son nouveau budget pour mettre en œuvre la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada.

« Le Canada possède une abondance de minéraux critiques précieux, mais il faut faire des investissements importants pour tirer le meilleur parti de ces ressources », mentionne le document budgétaire.

Entre autres, l’enveloppe budgétaire pour cette nouvelle stratégie comprend un financement de 1,5 milliard de dollars pour des investissements en infrastructures « qui appuieront le développement des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques ».

Aide pour l’exploration minière

Ottawa crée également un nouveau crédit d’impôt « pour l’exploration de minéraux critiques » de 30 % pour les dépenses d’exploration minière au Canada. Celui-ci s’appliquerait aux dépenses d’exploration ciblant une liste de minéraux dont font partie le nickel, le lithium, le cobalt ou encore le graphite — des minéraux essentiels à la production de batteries pour véhicules électriques. Cette mesure devrait coûter 400 millions de dollars au gouvernement du Canada sur les cinq prochaines années.

Actuellement, le gouvernement du Canada offre déjà un crédit d’impôt non remboursable de 15 % sur les dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada — pour l’ensemble des minéraux et pas seulement ceux critiques — qui prendra fin le 31 mars 2024, à moins que celui-ci ne soit renouvelé. Le nouveau crédit d’impôt ne pourra pas s’ajouter à celui déjà existant.

Par ailleurs, Ottawa injectera plus de 10 millions de dollars à compter de 2024 à Ressources naturelles Canada pour renouveler le Centre d’excellence sur les minéraux critiques, qui assistera les exploitants de minéraux critiques en leur fournissant « un soutien direct » pour qu’ils puissent mieux se retrouver dans les processus réglementaires et les mesures de soutien existantes.

Avec Marco Bélair-Cirino

Captage du carbone Ottawa met les bouchées doubles pour accélérer l’adoption des véhicules électriques en subventionnant la filière des minéraux stratégiques, mais il met également en place d’autres mesures pour la transition énergétique. Notamment, le nouveau budget fédéral jette les bases du Fonds de croissance du Canada. Ce « nouveau mécanisme d’investissement public qui sera exploité de façon indépendante du gouvernement fédéral » vise à attirer des investissements privés de taille pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et favoriser la croissance non seulement des industries à faibles émissions de carbone, mais aussi d’autres à la recherche de « nouvelles technologies ». La ministre Freeland veut aussi donner un élan aux « technologies qui captent les émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ) issues de la combustion de carburants, de procédés industriels ou directement dans l’air pour ensuite stocker le CO 2 , généralement profondément sous terre, ou l’utiliser dans d’autres procédés industriels, comme la minéralisation permanente dans le béton » à l’aide d’un crédit d’impôt remboursable. Celui-ci entraînera des dépenses additionnelles de 2,6 milliards sur cinq ans, puis de 1,5 milliard par année, jusqu’en 2030.