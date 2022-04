Québec force un arrêt du projet Ray-Mont Logistiques

Ray-Mont Logistiques a mené des travaux sur son site de l’est de Montréal sans avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires. Le ministère de l’Environnement du Québec vient d’ailleurs d’émettre un « avis de non-conformité » au promoteur, qui devra mener une étude avant d’obtenir le feu vert pour son projet industriel de transbordement de conteneurs, situé aux limites d’un quartier résidentiel.

Par voie de communiqué, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a annoncé mardi matin que « Ray-Mont Logistiques doit cesser les travaux visant à amorcer l’implantation de sa plateforme logistique intermodale à Montréal et obtenir une autorisation environnementale ».

Selon ce qu’a constaté le MELCC dans le cadre d’une récente inspection sur le site, le promoteur a omis de demander une « autorisation » avant de débuter une phase cruciale de son projet, soit l’« entreposage de conteneurs ». Le ministère a donc émis « un avis de non-conformité » à l’entreprise.

Climat sonore

Avant de pouvoir reprendre les travaux pour son projet contesté par les citoyens du secteur, Ray-Mont Logistiques devra mener « une étude de modélisation du climat sonore plus représentative des conditions critiques qui pourraient être observées que celle qui a déjà été fournie à titre préliminaire le 11 février 2022 », précise le communiqué du MELCC. Le promoteur devra aussi proposer « des mesures de mitigation appropriées ».

Il faut dire que le projet serait implanté à moins de 100 mètres d’un secteur résidentiel du quartier Hochelaga-Maisonneuve, dans l’est de Montréal. C’est là que l’entreprise entend construire une plateforme intermodale (qui permettrait de faire passer les conteneurs des camions aux wagons) qui serait en activité tous les jours, 24 heures sur 24. La plateforme comprendrait aussi l’empilement d’un maximum de 10 000 conteneurs sur le site, en vue de leur exportation par navires, et un millier de passages de camions chaque jour.

Ray-Mont Logistiques a déjà reçu des autorisations du gouvernement Legault. L’entreprise a donc pu mener des travaux d’asphaltage sur le site, où des citoyens du secteur et des élus souhaitaient implanter un « parc nature », qui serait lié à un boisé situé plus au nord. Elle peut aussi construire les voies ferrées nécessaires au projet et utiliser des sols contaminés pour construire un « mur écran » situé du côté du secteur résidentiel.

L’entreprise n’a toutefois pas encore demandé ni obtenu l’autorisation nécessaire pour construire la « plateforme intermodale ». La construction de cette plateforme pourrait être assujettie à « l’obtention préalable d’une autorisation » en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).

Le ministre Benoit Charette pourrait donc, à ce moment, assujettir le projet à la procédure d’évaluation environnementale prévue dans la législation. Pour cela, le ministre doit déterminer que les enjeux environnementaux que peut susciter le projet sont majeurs et que les préoccupations du public le justifient. Aucune décision n’a encore été prise à ce sujet.

Opposition

Des élus, des commerçants et des citoyens du secteur ont exhorté récemment le gouvernement Legault à agir dans ce dossier. « Ce n’est pas le genre de développement qu’on souhaite dans notre quartier », a alors fait valoir la députée fédérale d’Hochelaga, Soraya Martinez Ferrada, en soulignant l’opposition du gouvernement Trudeau au projet de Ray-Mont Logistiques.

« Le gouvernement du Québec est isolé. Il ne manque que le gouvernement du Québec à la table », a ajouté le député solidaire d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, en déplorant « les nuisances » que le projet imposerait au quartier.

Pour la présidente de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement, Claudel Pétrin-Desrosiers, Ray-Mont Logistiques est un projet incohérent dans un contexte de lutte contre les impacts de la crise climatique. Qui plus est, l’opposition des citoyens du quartier risque de provoquer « des impacts psychosociaux » si le projet va de l’avant. « Je ne vois aucun justificatif pour que ce projet voie le jour. »

Plus de détails suivront.