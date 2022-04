Rénover le parc immobilier face à l’urgence climatique

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche

Construire un système permettant d’améliorer à grande échelle nos bâtiments existants pour les rendre moins gourmands en énergie : c’est le pari du projet de recherche et développement ReCONstruct, qui rassemble des chercheurs de l’Université McGill et des partenaires des secteurs public et privé.

Rénover les bâtiments avec des solutions à faible émission de carbone (au lieu de construire à neuf) est une approche intrinsèquement durable, selon le professeur Michael Jemtrud, de l’école d’architecture de l’Université McGill, fondateur du groupe de recherche DeCARB (Decarbonized Architecture and Building), à l’origine du programme ReCONstruct. « L’enjeu est de mettre au point la capacité de rénover des bâtiments à grande échelle au Canada, en commençant par le Québec », dit-il.

Pour le professeur, les programmes d’incitation actuels, comme Canada Greener Homes, qui offrent des subventions de 5000 $ aux particuliers pour changer leurs portes, leurs fenêtres ou leur chauffe-eau, n’ont qu’un effet minime sur la réalisation de nos objectifs de rénovation énergétique pour lutter contre les changements climatiques.

Créer une approche clé en main

Le programme ReCONstruct est mené en partenariat avec des acteurs de l’industrie et du secteur public, comme Hydro-Québec, la Société d’habitation du Québec et le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. « Il n’y a pas de recette unique dans le monde pour moderniser le parc immobilier. Nous visons donc à développer une solution propre au Québec en prenant en compte le contexte local (chaîne d’approvisionnement, capacités de main-d’œuvre, etc.) », explique Michael Jemtrud.

L’équipe de recherche travaille à développer une plateforme numérique pour évaluer l’écologie des constructions existantes et concevoir des solutions adaptées. Ces outils rendront les « rénovations énergétiques profondes » plus accessibles aux entrepreneurs et au grand public. Elles consistent à mettre à niveau les systèmes mécaniques et actifs du bâtiment existant et à l’entourer d’une nouvelle enveloppe extérieure, « comme si on lui mettait un tricot », explique le professeur.

Ces solutions à faible émission de carbone doivent pouvoir être déployées rapidement à grande échelle, avec un minimum de perturbation pour les occupants. « Nous cherchons la meilleure façon de produire en masse les enveloppes extérieures sous forme de panneaux préfabriqués », précise Michael Jemtrud.

Au minimum, 7 % du parc immobilier canadien devrait être rénové chaque année pour l’amélioration de son efficacité énergétique, alors que nous en sommes à peine à 1 %

Des projets pilotes seront mis en place en collaboration avec Hydro-Québec et des municipalités, notamment. « Quatre bâtiments sont actuellement candidats. Nous n’en sommes qu’au début », indique le professeur, qui souhaite étendre l’expérimentation à des groupes de bâtiments de plus grande dimension (environ 180 logements) cet été.

Un défi de taille

Le réchauffement climatique s’accélère à un rythme plus rapide que prévu, et nous sommes loin de nos objectifs, alerte Michael Jemtrud. « Au minimum, 7 % du parc immobilier canadien devrait être rénové chaque année pour l’amélioration de son efficacité énergétique, alors que nous en sommes à peine à 1 % », révèle le professeur.

Cette tâche gigantesque demande davantage de collaboration entre le secteur public et le privé. « ReCONstruct est conçu pour servir de catalyseur. Nous souhaitons concevoir et montrer un modèle fonctionnel pouvant être adopté à court terme par l’industrie et le gouvernement », explique M. Jemtrud, qui espère fournir une version bêta des outils et stratégies d’ici 18 à 24 mois.

En fin de compte, les économies d’énergie potentielles sont considérables. « Les rénovations énergétiques profondes modernisant les systèmes et l’enveloppe extérieure permettent de réduire la consommation énergétique des bâtiments de 80 à 90 % », indique le professeur.

En Ontario, la rénovation d’un immeuble de 146 logements (le CityHousing Hamilton) a réduit de 94 % ses émissions de gaz à effet de serre et de 91 % sa consommation en énergie de chauffage. Sur une grande échelle, les Pays-Bas sont pionniers avec leur programme EnergieSprong (« saut énergétique »), qui a permis de rénover plus de 5500 bâtiments néerlandais en moins de dix jours chacun, et même parfois en une seule journée.