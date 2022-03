Un projet de loi pour mettre fin à la garde d’éléphants en captivité au Canada

Les éléphants disparaîtront progressivement des zoos canadiens ces prochaines années si le nouveau projet de loi fédéral « Jane Goodall », présenté mardi, est adopté. Cette législation, qui imposerait également des règles nationales plus strictes de bien-être animal pour la possession de certaines espèces de félins, de primates et de canidés, devrait aussi mettre à mal les établissements qui refuseront d’améliorer leurs pratiques.

Le projet de loi S-241, déposé mardi par le sénateur de la Saskatchewan Marty Klyne, prévoit que les zoos du pays ne pourront plus acheter d’éléphant pour les garder en captivité. Le libellé reconnaît d’ailleurs que ces animaux, mais aussi les cétacés et les grands singes, « ne doivent pas vivre en captivité, à moins que celle-ci se justifie au regard de leur intérêt, y compris la conservation et le bien-être des individus, ou de la recherche scientifique non dommageable ».

Après l’adoption en 2019 d’un projet loi fédéral qui interdisait la garde en captivité de cétacés, le nouveau projet de loi doit donc permettre d’ajouter les éléphants à la liste. À l’instar de la législation sur les dauphins et les bélugas, qui n’empêche pas Marineland de conserver des cétacés dans son parc d’attractions, elle ne change toutefois rien pour les animaux déjà en captivité.

On compte une vingtaine d’éléphants dans les zoos du pays. Au Québec, le Parc Safari en possède deux et le zoo de Granby, trois, dont un mâle de 22 ans et une femelle de 30 ans arrivée en 2019. Puisque les éléphants peuvent vivre plus de 50 ans en captivité, le zoo de Granby devrait donc pouvoir présenter des éléphants à ses visiteurs pendant encore plusieurs années même si le projet de loi est adopté.

Directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques à la SPCA de Montréal, Sophie Gaillard salue cette fin progressive de la présence des imposants pachydermes dans les zoos au Canada. « Ce sont des animaux très intelligents et sociaux, qui vivent en Afrique. Il est impossible de subvenir à leurs besoins physiologiques et psychologiques en captivité », fait-elle valoir. En Afrique, les différentes populations d’éléphants accusent des déclins marqués, principalement en raison du braconnage, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Singes et félins

Si elle est adoptée, cette législation devrait aussi imposer des règles plus strictes pour la possession de certaines espèces de félins (lion, tigre, jaguar, léopard, lynx), de canidés (dont le loup et le coyote), de reptiles (crocodile, caïman, alligator, boas, pythons et anacondas) et de primates (environ 20 espèces).

Concrètement, les particuliers et les zoos pourraient conserver les animaux qu’ils possèdent déjà en captivité, mais il ne serait plus possible d’en acquérir de nouveaux à moins d’obtenir une autorisation des autorités fédérales. Dans ce cas, il s’agira essentiellement d’ententes entre les institutions qui participent à des projets de reproduction de certaines espèces, comme c’est le cas au zoo de Granby et au Biodôme de Montréal.

Photo: Alexandre Shields Le Devoir

« On compte jusqu’à 4000 grands félins appartenant à des particuliers au Canada, et des rapports font état de mauvaises conditions, de problèmes de sécurité et d’un manque de surveillance. Il existe 100 à 150 attractions mettant en vedette des animaux sauvages au Canada où les animaux pourraient être protégés en vertu du projet de loi », précise un communiqué publié par le bureau du sénateur Klyne.

Le projet de loi prévoit d’ailleurs une nouvelle désignation pour les « organismes de soins des animaux » au titre de la « loi de Jane Goodall », dont les zoos et les aquariums « qui répondent aux normes les plus élevées pour les soins et d’autres critères, y compris la protection des lanceurs d’alerte », soit les personnes qui pourraient dénoncer de mauvaises pratiques en lien avec le bien-être animal.

« Ces organisations pourront poursuivre leurs programmes non dommageables de soins aux animaux, de conservation, de science et de sensibilisation du public pour la plupart des espèces protégées par la loi, sous réserve de conditions éventuelles », peut-on lire dans le communiqué publié par le bureau du sénateur Klyne.

Sophie Gaillard estime que des normes plus strictes fixées par le fédéral sont d’autant plus nécessaires que certaines provinces, dont l’Ontario, imposent « très peu de restrictions » sur la vente d’animaux sauvages exotiques. Elle ajoute que le projet de loi prévoit d’accorder un « statut juridique » aux espèces identifiées afin d’interdire leur utilisation lors de spectacles — dans des cirques, par exemple. « Le bien-être animal sera au cœur du processus judiciaire, ce qui serait une première au Canada », souligne-t-elle.

Le libellé du texte déposé mardi précise en outre l’intention « d’interdire au Canada le commerce de l’ivoire d’éléphant et de cornes de rhinocéros, ainsi que la collection de trophées de chasse de ces espèces ».

Des appuis

L’anthropologue Jane Goodall, écologiste et spécialiste des chimpanzés, a donné son appui au projet de loi présenté par le sénateur Marty Klyne. « Ensemble, nous pouvons et nous allons donner une voix aux créatures qui ne peuvent pas parler pour elles-mêmes et mettre fin à la misère qu’est le trafic d’espèces sauvages », a-t-elle fait valoir dans le communiqué publié mardi, en saluant « un jour important pour les animaux ».

Les principales organisations de protection des animaux du Canada, mais aussi les zoos de Toronto, de Calgary, de Granby et du parc Assiniboine, ainsi que le Biodôme de Montréal, ont tous annoncé leur appui à la « loi de Jane Goodall ». Ces cinq établissements sont membres d’Aquariums et zoos accrédités du Canada (AZAC).

Le président-directeur général du zoo de Granby, Paul Gosselin, estime que ce projet de loi pourrait contribuer à « relever le niveau de qualité » des zoos du pays. « Cet encadrement est très positif pour les institutions zoologiques qui peuvent se conformer aux normes les plus élevées de garde en captivité », dit-il. Selon lui, cette nouvelle législation pourrait aussi forcer certaines institutions à « fermer » leurs portes, puisqu’elles ne répondraient pas aux critères fixés par le fédéral.

Au Québec, on compte au moins cinq zoos privés qui ne sont pas accrédités auprès de l’AZAC, selon la liste fournie par l’organisme. La plupart d’entre eux possèdent des espèces qui sont visées par le projet de loi. Au cours des dernières années, un cas d’animaux gardés dans de mauvaises conditions a d’ailleurs conduit à des saisies. Il s’agit du zoo de Saint-Édouard, en Mauricie. Quelque 200 animaux ont été saisis en 2019. Le zoo a depuis rouvert, mais avec une nouvelle propriétaire.