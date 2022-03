Les derniers caribous de Charlevoix sont maintenant en captivité

Le gouvernement Legault a annoncé jeudi que les derniers caribous de Charlevoix ont été mis en enclos. Il s’agit de la deuxième harde de cervidés mise en captivité, après avoir subi un déclin majeur, en raison de la dégradation de leur habitat forestier.

« Cette opération s’est déroulée comme prévu, et 16 caribous ont pu être capturés et mis en enclos, soit 12 adultes (3 mâles, 9 femelles) et 4 faons », a annoncé le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), par voie de communiqué.

Le ministère ne peut toutefois pas confirmer si tous les caribous, qui seraient entre 17 et 20, ont été capturés. « On peut considérer que la presque totalité de la harde est maintenant dans l’enclos de protection », a simplement indiqué le MFFP.

« Bien que toujours en période d’acclimatation, les caribous se portent bien. Du personnel spécialisé est sur place en permanence afin de s’assurer que les caribous continuent de bien s’adapter à ce nouvel environnement de protection », précise le communiqué.

Photo: MFFP

Le ministère a construit un enclos de 20 hectares, soit 0,2 km2, afin d’y placer les derniers caribous qui subsistaient dans le parc national des Grands-Jardins. Un système d’enclos de capture avait aussi été installé pour tenter de rassembler les animaux, qui sont réputés craintifs, avant de leur injecter un sédatif et de les transporter dans l’enclos de destination. On espérait ainsi pouvoir procéder rapidement, afin de « limiter le stress » des bêtes.

Gaspésie et Val-d’Or

Le MFFP prévoit par ailleurs de capturer les femelles gestantes des derniers 32 à 36 caribous de la Gaspésie. L’objectif est de protéger les faons durant leurs premiers mois de vie, pour éviter qu’ils soient tués par les prédateurs. Ceux-ci se déplacent plus aisément grâce aux chemins forestiers, ou alors fréquentent les zones où des coupes ont eu lieu. Les cervidés seront capturés au « lance-filet à bord d’un hélicoptère », ou alors « au sol à l’aide de fusil à tranquillisant », précise le MFFP.

En ce qui a trait aux 7 derniers caribous de Val-d’Or, qui ont été placés en captivité en 2020, leur enclos a été agrandi, pour atteindre une superficie de 0,15 km2.

Le gouvernement ignore combien de temps les caribous pourraient être gardés en captivité. Les enclos ont été construits pour avoir « un caractère permanent », dans un contexte où la garde de ces animaux au seuil de l’extinction « pourrait durer longtemps ». Les experts du MFFP reconnaissent cependant que des animaux gardés en captivité à long terme, mais aussi les jeunes qui pourraient naître dans des enclos, risquent de perdre les réflexes naturels qui leur permettent d’éviter les prédateurs et de trouver leur nourriture.

Par ailleurs, le gouvernement Legault a repoussé la présentation d’une stratégie de protection des populations de caribous qui vivent toujours en liberté. Au moment d’annoncer la création d’aires protégées pour atteindre les objectifs de protection du territoire québécois, à la fin de 2020, le gouvernement a délaissé une dizaine de projets qui auraient permis de mieux protéger l’habitat de l’espèce. Tous ces territoires se trouvaient dans des régions où on retrouve aussi un potentiel d’exploitation forestière.

Coupes forestières en Gaspésie Le gouvernement Legault compte autoriser des coupes forestières dans une zone qui fait partie de l’habitat des caribous de la Gaspésie, une population portée au seuil de l’extinction en bonne partie en raison de la dégradation des forêts de la région. Dans une réponse écrite au Devoir, le ministère admettait récemment que « certains de ces secteurs d’intervention sont situés en partie à l’intérieur des mesures intérimaires pour le caribou montagnard de la Gaspésie ». Dans la même réponse transmise par courriel, il affirme toutefois que ces coupes « respectent les modalités prévues dans les mesures intérimaires », dont le fait de « limiter » la récolte, et donc le rajeunissement de la forêt.