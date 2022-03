Minerai de fer Québec pourra détruire des lacs et milieux humides pour stocker plus de résidus

Le caribou forestier, une espèce menacée, est susceptible de fréquenter la région où se trouve la mine de fer du Lac Bloom. Mais la minière estime que son projet « n’aura pas un effet significatif » sur l’habitat du caribou, puisque « le taux actuel de perturbation de l’habitat du caribou forestier relié à des sources anthropiques est très élevé et que ce dernier évite déjà le secteur du projet ». Et même après une éventuelle restauration du site, « cette zone n’offrira possiblement pas les caractéristiques biophysiques pour répondre aux besoins d’habitat du caribou forestier, et ce, avant plusieurs décennies ».