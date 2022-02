«Mise à jour» d’Ottawa en vue sur un mégaprojet pétrolier au large de Terre-Neuve

Au moment où les experts du climat publient un rapport qui sonne l’alarme sur l’imminence d’un naufrage climatique, Le Devoir a appris que le gouvernement Trudeau fera une « mise à jour » vendredi concernant le mégaprojet pétrolier Bay du Nord, en milieu marin. Le cabinet du ministre Steven Guilbeault, qui a promis lundi de « demeurer un chef de file » en matière climatique, n’a pas souhaité s’avancer davantage sur la décision d’autoriser, ou non, l’extraction de 300 millions de barils de pétrole au large des côtes de Terre-Neuve.

En réagissant lundi à la publication d’un nouveau rapport cinglant du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le ministre fédéral de l’Environnement a souligné l’urgence d’agir contre la crise du climat. « Ce rapport du GIEC expose ce que le monde entier sait déjà : tous les pays doivent prendre des mesures audacieuses pour atténuer les changements climatiques et s’y adapter. Il montre que le prix d’une action trop faible sera beaucoup trop élevé. Le Canada est prêt à demeurer un chef de file de ces mesures », a fait valoir Steven Guilbeault, dans une déclaration écrite.

« L’inaction dans l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets aura des répercussions sur les systèmes alimentaires, le commerce et l’immigration, non seulement au Canada, mais partout dans le monde », a-t-il ajouté.

Réchauffement accéléré

Le ministre a rappelé que le Canada se réchauffe « au moins deux fois plus rapidement » que le reste de la planète, voire « trois fois plus vite » dans le cas de l’Arctique canadien. Il a également mis en cause le réchauffement pour expliquer des « phénomènes météorologiques extrêmes », comme par exemple « les inondations qui ont frappé la Colombie-Britannique et les incendies de forêt qui ont fait rage en Alberta en 2021 ».

Ottawa a d’ailleurs annoncé l’an dernier l’ajout de 1,4 milliard de dollars dans le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes du Canada, en plus de travailler à l’élaboration de la première stratégie nationale d’adaptation, « qui sera lancée à l’automne ».

Le rapport du GIEC publié lundi insiste en effet sur les retards importants pris à travers le monde en matière d’adaptation aux impacts du dérèglement climatique. « L’augmentation des extrêmes météorologiques et climatiques a entraîné des effets irréversibles, puisque les systèmes naturels et humains sont poussés au-delà de leur capacité d’adaptation », peut-on lire dans le document.

Ainsi, ajoute le GIEC, « tout retard dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans l’adaptation aux impacts du réchauffement nous fera rater la brève fenêtre d’opportunité nous permettant d’assurer un futur viable pour nous tous et qui se referme rapidement ».

« Les coupables sont les plus grands pollueurs du monde, qui mettent le feu à la seule maison que nous ayons », a d’ailleurs réagi lundi le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, en affirmant que « les combustibles fossiles étouffent l’humanité ».

Exploitation pétrolière

Dans ce contexte d’urgence climatique, est-ce que l’autorisation du projet pétrolier Bay du Nord, de la pétrolière norvégienne Equinor, serait cohérente avec les objectifs du Canada ? Le cabinet du ministre Steven Guilbeault n’a pas souhaité commenter le dossier, disant qu’il est toujours en « évaluation ».

Son bureau a toutefois précisé au Devoir qu’une « mise à jour » sera publiée le 4 mars, soit ce vendredi. Il n’a pas indiqué s’il s’agirait de la décision finale d’autoriser, ou non, le projet d’exploitation. Cette décision doit être annoncée par Steven Guilbeault, qui doit publier en même temps le rapport final de l’évaluation environnementale fédérale.

Equinor détient des permis d’exploration dans une zone située à 470 kilomètres au large des côtes de Terre-Neuve. C’est dans cette zone, où les fonds marins se situent à plus de 1000 mètres de profondeur, qu’elle souhaite forer jusqu’à 60 puits d’exploitation, tout en poursuivant les forages exploratoires.

Selon les évaluations de l’entreprise, plus de 300 millions de barils de pétrole pourraient être exploités d’ici 2058 (une autre évaluation plus récente fait état d’un milliard de barils), peut-on lire dans le rapport préliminaire de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC). Celle-ci a évalué le projet d’Equinor, qui pomperait ses premiers barils d’ici 2028, en vertu d’une législation adoptée par le gouvernement de Stephen Harper.

Plus tôt en février, le bureau du ministre Guilbeault avait indiqué au Devoir que l’AEIC « a tenu compte des émissions directes de gaz à effet de serre associées à la construction et à l’exploitation du projet », dans le cadre de son évaluation. « En novembre 2020, Equinor a annoncé un engagement d’entreprise visant à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050. Pour y parvenir, Equinor s’est engagé à réduire les émissions de sa production de pétrole et de gaz, tout en investissant également dans les énergies renouvelables et les nouvelles technologies », avait-on précisé dans le même courriel.

En entrevue au Devoir, en décembre, le ministre Guilbeault avait affirmé que les nouveaux projets d’exploitation de pétrole et de gaz naturel devront se conformer à une réglementation climatique de plus en plus stricte. Il citait notamment en exemple la volonté de plafonner, puis de réduire les émissions de l’industrie des énergies fossiles.

Pour espérer limiter le réchauffement climatique à un seuil sécuritaire, il faut abandonner dès maintenant tout nouveau projet d’exploration et d’exploitation d’énergies fossiles, concluait l’an dernier l’Agence internationale de l’énergie, en plaidant pour une hausse sans précédent des investissements dans le développement des énergies renouvelables.