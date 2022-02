Anticosti veut devenir une destination touristique «incontournable»

Désormais soumise à l’UNESCO en vue d’une possible reconnaissance au patrimoine mondial, l’île d’Anticosti pourrait devenir une « destination incontournable », selon sa mairesse, Hélène Boulanger. Le gouvernement Legault promet d’ailleurs de protéger la majorité du territoire de l’île, tout en autorisant la poursuite des coupes forestières. Et pour le moment, aucun projet de desserte maritime directe n’est en vue.

« Notre objectif commun est de voir Anticosti inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2023 et ainsi offrir ce joyau naturel à l’ensemble de l’humanité », a résumé vendredi le ministre fédéral de l’Environnement et ministre responsable de Parcs Canada, Steven Guilbeault. Ce dernier participait à l’annonce officielle du dépôt de la candidature de l’île, en compagnie de ministres du gouvernement Legault et d’élus locaux.

Cette candidature s’appuie essentiellement sur la « valeur universelle exceptionnelle » et « mondialement reconnue » de sa géologie. « Anticosti est le meilleur laboratoire naturel sur la planète pour étudier les fossiles et les couches sédimentaires de la première extinction de masse de la vie sur Terre à la fin de l’Ordovicien. L’abondance, la diversité et l’état de conservation des fossiles sont exceptionnels. Protéger ce site, c’est permettre un travail scientifique de classe mondiale », a d’ailleurs expliqué vendredi André Desrochers, directeur scientifique du Comité de pilotage de la candidature de l’île.

Accès à l’île

Pour la mairesse de municipalité de L’Île-d’Anticosti, Hélène Boulanger, une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO pourrait surtout servir d’outil de relance économique et démographique pour la petite communauté insulaire de quelque 200 habitants.

« Nous voulons devenir une région touristique incontournable », résume celle qui a été élue en novembre, en entrevue au Devoir. Dans ce contexte, la candidature devrait constituer « un levier incroyable, en plus de nous donner une visibilité planétaire. Ça devrait donc amener une activité importante ». Mme Boulanger souligne aussi que les Anticostiens sont « extrêmement favorables » à ce projet, contrairement au débat suscité par la saga pétrolière de la dernière décennie.

Les défis pour la suite sont toutefois importants, reconnaît la mairesse, à commencer par l’accès à la plus grande île du Québec (16 fois la superficie de Montréal). Après avoir analysé un projet de desserte maritime qui aurait permis de relier Anticosti à la Côte-Nord et à la Gaspésie, le gouvernement Legault a laissé tomber le projet en 2020. Selon une analyse de la Société des traversiers du Québec, cette solution aurait été « très coûteuse et non optimale ». Le gouvernement a toutefois offert du financement pour améliorer la desserte aérienne.

Pour la mairesse d’Anticosti, la candidature à l’UNESCO devrait être l’occasion de retourner cogner à la porte de Québec. « Il va falloir développer davantage les capacités pour venir sur l’île. Ce sera donc l’occasion de relancer des projets », selon elle. Mme Boulanger ajoute que les « infrastructures » locales devront également être bonifiées. C’est le cas de la capacité d’hébergement, mais aussi de l’accès à des véhicules et du projet de sentier de randonnée qui doit permettre de parcourir certains secteurs de l’île.

Coupes forestières

Le ministre de l’Environnement du Québec, Benoit Charette, a par ailleurs promis vendredi de faire progresser le projet de protection de la vaste majorité de l’île au cours des prochains mois. La protection représente déjà le tiers de l’île, où vivent plus de 40 000 cerfs de Virginie, mais aussi plusieurs autres espèces fauniques. Anticosti compte notamment 25 rivières à saumon, mais aussi l’une des plus fortes concentrations de sites de nidification du pygargue à tête blanche au Québec.

Les mesures de protection promises par le gouvernement Legault ne prévoient toutefois pas un arrêt des coupes forestières commerciales sur l’île. Est-ce que la désignation de l’île comme « aire protégée » est compatible avec les coupes ? « C’est un peu l’humain qui est en enclos et c’est la faune qu’on veut faire proliférer. La portion de foresterie sur Anticosti est menée pour s’assurer que la faune puisse s’alimenter, tout en travaillant sur l’ensemble du dossier forestier », a répondu vendredi le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour.

En 2019, son ministère avait rejeté un projet de protection du pourtour de l’île, où se trouvent les meilleurs sites fossilifères, ce qui menaçait directement la candidature d’Anticosti à l’UNESCO. Le ministère a finalement accepté l’implantation d’une bande de protection d’un kilomètre, de la rive vers l’intérieur de l’île.

Dans une lettre envoyée en juin 2021 au gouvernement du Québec, l’organisme international qui fixe les règles à respecter pour qu’une aire protégée soit reconnue comme telle avait mis en garde le gouvernement Legault contre la poursuite des coupes forestières sur Anticosti, les jugeant incompatibles avec la protection du territoire.

« Nous tenons à rappeler au gouvernement du Québec que les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature ne permettent pas, dans aucun cas et sous aucune condition, des activités industrielles, telles que les coupes à blanc forestières, dans aucune des catégories d’aires protégées, peu importe leurs buts spécifiques », soulignait la lettre de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Bon an mal an, environ 100 000 mètres cubes de bois ont été récoltés sur Anticosti au cours des dernières années, dans le cadre de coupes qualifiées de « coupes à blanc » par la Société pour la nature et les parcs, en s’appuyant sur des photos prises en 2020. On ne sait pas encore quelle sera la nature précise des coupes qui seront maintenues sur l’île. Mais le gouvernement Legault a l’intention d’y mener un « projet pilote » qui doit permettre la mise en place d’une « aire protégée d’utilisation durable » (APUD), une nouvelle catégorie de protection qui a été créée par le gouvernement caquiste.

Saga pétrolière Anticosti a suscité un vif débat au Québec au cours de la dernière décennie, en raison de son hypothétique potentiel d’exploitation de pétrole de schiste. Le gouvernement péquiste de Pauline Marois avait d’ailleurs lancé en 2014 un programme d’exploration pétrolière sur l’île. Ce projet a finalement été abandonné en 2017 par le gouvernement libéral de Philippe Couillard. Le projet a coûté 92 millions de dollars au gouvernement du Québec, principalement pour verser des compensations aux entreprises qui étaient les partenaires de l’État dans le programme de recherche de pétrole.