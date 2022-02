Les directions régionales de la santé publique unies contre la nouvelle norme sur le nickel

Le ton monte entre le ministre de l’Environnement Benoit Charette et les directions régionales de la santé publique (DRSP) alors que ces dernières s’unissent pour dénoncer le projet de hausser la norme sur la présence de nickel dans l’air.

« Il est préférable, dans une perspective de santé publique, de ne pas modifier à la hausse la norme journalière de 14 ng / m3 pour ce métal et ses composés cancérigènes », écrivent les DRSP dans un mémoire conjoint transmis au ministère de l’Environnement. « Maximiser les efforts pour diminuer le plus possible la pollution atmosphérique à la source apparait comme un scénario beaucoup plus prometteur et durable que celui proposé actuellement. »

Le document a été parafé par les directeurs des 18 directions régionales de santé publique du Québec. Ces derniers plaident que le portrait sur la caractérisation du nickel dans l’air au Québec est « incomplet ». Ils écrivent en outre que « la volonté d’assouplir cette norme repose avant tout sur des arguments économiques et que le fait d’émettre davantage de nickel dans l’air ne représente pas un avantage d’un point de vue de la protection de la santé et de l’environnement. »

Invité à réagir jeudi matin, le ministre de l’environnement Benoit Charette a laissé entendre qu’il n’avait pas le choix de hausser la norme. « On ne peut pas penser électrifier nos transports sans nickel », a-t-il dit avant d’ajouter que la norme actuelle « freinerait le développement de la filière batterie. »

Concernant la sortie des directions régionales de santé publique, il en a minimisé la portée en soulignant qu’elles n’avaient pas fourni de « nouvelles données et études » et que la Santé publique « nationale », elle, appuyait le changement de norme.

Plus de détails suivront.