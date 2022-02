Le gouvernement Legault songe à enfouir des GES dans le sous-sol du Québec

Placé face à un sérieux retard en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement Legault souhaite étudier des « solutions innovantes », comme la capture et le stockage de CO 2 dans le sous-sol du Québec. La fin des projets d’exploration pétrolière et gazière pourrait d’ailleurs lui donner l’occasion de tester cette technologie expérimentale dans des puits déjà forés. Ces projets soulèvent toutefois des préoccupations.

Selon ce que prévoit le projet de loi 21, qui doit mettre un terme au développement pétrolier et gazier sur le territoire québécois, le gouvernement se réserve le droit d’autoriser des « projets pilotes » dans les anciens puits.

Ces projets doivent permettre d’« acquérir des connaissances géoscientifiques » sur le potentiel de « séquestration » de CO 2 , de stockage d’hydrogène vert, de « géothermie profonde » et de « toute autre activité qui favorise la transition énergétique » ou l’atteinte des objectifs climatiques du Québec. Il revient au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles de déterminer « les normes et les obligations » de ces éventuels projets.

Utiliser les anciens puits

L’idée d’expérimenter le stockage de CO 2 dans le sous-sol du Québec n’a rien de théorique, selon ce que confirme le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). « Le gouvernement s’est engagé à soutenir les efforts de captage et de stockage du carbone, que ce soit dans des réservoirs naturels de carbone, comme le milieu forestier, ou par l’appui à l’émergence de technologies de captage et de séquestration », souligne le ministère, par écrit.

« Le Québec peut miser sur des infrastructures déjà en place, telles que les puits déjà forés, afin notamment d’améliorer sa connaissance géologique des roches-réservoirs présentes dans le sous-sol québécois », précise le MELCC. Même si les « technologies » de capture et de stockage de carbone sont « pour la plupart au stade de développement », celles-ci pourraient se qualifier pour recevoir du financement du Plan pour une économie verte 2030.

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles souhaite évaluer la possibilité de stocker du CO 2 dans les formations géologiques profondes. « Nous sommes intéressés par le potentiel de toute technologie pouvant servir les efforts de décarbonation et l’atteinte des objectifs de carboneutralité du Québec », répond le ministère, en évoquant le besoin de se pencher sur des « solutions innovantes ».

Québec ferme toutefois la porte à tout projet de relance de l’exploitation gazière. L’entreprise albertaine Questerre Energy a néanmoins annoncé récemment un projet sur le territoire d’un de ses permis d’exploration, à Bécancour. Ce projet irait de pair avec un « projet pilote » d’exploitation de gaz de schiste.

Une « échappatoire » coûteuse

La capture et le stockage de carbone consistent à capter les émissions de CO 2 des procédés industriels ou de l’exploitation pétrolière et gazière, avant de les comprimer et de les acheminer par tuyau pour les enfouir dans des formations géologiques profondes, afin de les stocker théoriquement pour toujours.

Dans un contexte d’urgence climatique, certains experts estiment que cette technologie est essentielle pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement fédéral a d’ailleurs prévu 319 millions de dollars pour la recherche dans ce domaine, qui intéresse notamment l’industrie des sables bitumineux.

Analyste des politiques climatiques chez Équiterre, Émile Boisseau-Bouvier réfute toutefois l’idée que la séquestration de CO 2 soit une avenue souhaitable pour le Québec. « La technologie de capture et de stockage est embryonnaire au mieux, inefficace et coûteuse sinon. À court terme, le Québec doit compter sur des solutions éprouvées et réellement efficaces pour réduire ses GES, pas une nouvelle échappatoire instrumentalisée par l’industrie des énergies fossiles. »

« Les énergies renouvelables, le stockage d’électricité, l’efficacité et la sobriété énergétique ont fait leurs preuves depuis longtemps. Bien avant que le lobby de l’industrie ne se mette à nous vendre le stockage de carbone comme la meilleure invention depuis le pain tranché », ajoute-t-il.

Une solution parmi d’autres

Dans son mémoire présenté mercredi dans le cadre des consultations sur le projet de loi 21, à l’Assemblée nationale, l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) estime pour sa part que le stockage souterrain de carbone « doit être envisagé et développé en complément aux efforts d’intégration des énergies renouvelables et d’électrification des transports si le Québec veut atteindre ses cibles ».

Les chercheurs de l’INRS soulignent toutefois que les projets devraient être encadrés « par des critères stricts d’acceptabilité ». La Fédération québécoise des municipalités réclame d’ailleurs que les municipalités soient « impliquées » avant toute prise de décision, contrairement à ce qui s’est fait pour les forages de l’industrie du gaz de schiste.

Même son de cloche du côté du porte-parole de Greenpeace, Patrick Bonin. « Les projets pilotes devraient faire l’objet d’évaluations environnementales avant toute autorisation, bénéficier de l’acceptabilité sociale des communautés et faire la preuve de leur innocuité en appliquant le principe de précaution. Ce sont par ailleurs les pollueurs qui devraient assumer les frais de ces projets, de manière à respecter le principe de pollueur-payeur. »

Retards climatiques du Québec Le gouvernement Legault a promis de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec de 37,5 % d’ici 2030, par rapport à leur niveau de 1990. Or, le plus récent inventaire officiel du gouvernement, soit celui de 2019 (publié en décembre 2021), montre que les émissions ont reculé d’à peine 2,7 % depuis 1990. Pire, les émissions ont augmenté de 1,5 % entre 2018 et 2019. Le secteur qui produisait le plus d’émissions de GES au Québec, en 2019, était celui des transports, qui comptait pour 43,3 % des émissions. À lui seul, le transport routier représentait 79,4 % des émissions du secteur des transports, soit 34,4 % des émissions totales de la province. Le secteur de l’industrie arrivait en deuxième place, avec 29,4 % des émissions totales.