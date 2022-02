Une entreprise gazière de l’Alberta menace le gouvernement du Québec

Alors que débutent les consultations sur le projet de loi qui mettra un terme à l’exploration pétrolière et gazière au Québec, l’entreprise albertaine Questerre promet de prendre tous les actions nécessaires pour protéger ses «droits». Celle-ci a déjà intenté une première poursuite contre le gouvernement du Québec, en raison de l’interdiction de la fracturation dans la vallée du Saint-Laurent.

Dans le cadre d’un long communiqué publié mardi, le président de Questerre, Michael Binnion, affirme que le projet de loi 21 constitue une «expropriation» qui sera menée sans «compensation significative» de la part de l’État.

Ce projet de loi, conçu pour mettre fin aux projets pétroliers et gaziers au Québec, ne tient pas compte de la «grande valeur» des ressources gazières qui se trouvent dans le sous-sol des permis détenus par l’entreprise, souligne M. Binnion, qui a déjà dirigé l’Association pétrolière et gazière du Québec.

Sans évoquer directement le dépôt d’une action en justice pour contester le projet de loi, le communiqué de Questerre précise que l’entreprise utilisera «tout le temps et l’argent nécessaires» pour s’assurer d’être traitée «équitablement». Selon l’entreprise, le Québec aurait tout intérêt à développer ses ressources en gaz de schiste, après plusieurs années de travaux d’exploration dans la province.

Même si la fracturation hydraulique (qui permet d’exploiter le gaz de schiste) est interdite dans la vallée du Saint-Laurent en vertu de la Loi sur les hydrocarbures, Questerre détient toujours plusieurs permis dans le sud de la province. Ceux-ci couvrent environ 3600 km2, ils sont situés sur la Rive-Sud du Saint-Laurent et ils forment une longue bande de territoire qui va de Drummondville à Québec.

Questerre a d’ailleurs annoncé en janvier sa volonté de développer un projet de production de gaz naturel «sans émissions» de gaz à effet de serre dans la région de Bécancour. L’entreprise a même des lobbyistes actifs à Québec pour promouvoir ce «projet pilote » d’exploitation de gaz de schiste.

L’entreprise albertaine a par ailleurs lancé en 2018 une action en justice contre le gouvernement du Québec pour contester l’interdiction de la fracturation dans les basses terres. Cette cause est toujours devant les tribunaux.

Consultations à Québec

Le gouvernement Legault a cependant déjà annoncé qu’il mettra un terme à l’exploration pétrolière et gazière au Québec. Le projet de loi 21 a d’ailleurs été déposé précisément pour cela et les consultations particulières débutaient justement mardi à l’Assemblée nationale.

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a profité de l’occasion pour affirmer que ce projet de loi «est une étape majeure qui démontre que le Québec est résolument sur la voie de la transition énergétique». Qui plus est, «en 2022, il apparaît clairement qu’il n’y a pas d’acceptabilité sociale» pour l’exploitation pétrolière et gazière au Québec, selon lui.

Les groupes environnementaux qui ont pris part aux consultations mardi ont tous demandé au gouvernement Legault de revenir sur sa promesse de verser des compensations à la dizaine d’entreprises qui détiennent toujours un total de 182 permis d’exploration, pour une superficie d’environ 32 000 km2 de territoire. En 2011, au moment d’interdire l’exploration pétrolière et gazière dans le fleuve et l’estuaire du Saint-Laurent, le gouvernement Charest avait fermé la porte à de telles compensations.

Le ministre Jonatan Julien est cependant demeuré sur sa position, en promettant de rembourser certaines dépenses effectuées par les entreprises depuis 2015, notamment pour conserver leurs permis d’exploration. Selon ce que prévoit le gouvernement Legault avec le projet de loi 21, Québec remboursera aussi 75 % des frais pour la fermeture et la restauration de 62 puits qui ont été forés, dont 29 puits de gaz de schiste, mais qui appartiennent toujours à des entreprises. Le gouvernement évalue la facture à 33 millions de dollars.

L’État québécois devra aussi débourser plusieurs millions de dollars pour la décontamination des puits pétroliers et gaziers abandonnés, dont plusieurs laissent fuir des hydrocarbures depuis des années. La facture totale est pour le moment inconnue.