La baleine qui ne voulait pas mourir

Après avoir frôlé l’extinction en raison de la chasse dont elles ont été victimes pendant des siècles, les baleines noires de l’Atlantique Nord sont aujourd’hui menacées de disparition en raison du trafic maritime et de la pêche commerciale. Une documentariste s’est donc donnée pour mission de mieux faire connaître cette espèce, symbole de notre relation pour le moins problématique avec les milieux marins.

« Nous vivons, pour la plupart, dans des centres urbains où nous sommes déconnectés des forêts. Et c’est pire lorsqu’on parle des océans. Plusieurs n’ont jamais eu l’opportunité de se retrouver dans ces milieux naturels ou de voir des baleines, alors qu’on en retrouve plusieurs espèces dans les eaux canadiennes. Les gens comprennent donc mal le rôle que nous jouons dans ces écosystèmes », résume Nadine Pequeneza, réalisatrice de The Last Of the Right Whales (« Les dernières baleines noires »).

Avec ce documentaire, qui est présenté en salle ces jours-ci à Québec, Montréal et Sherbrooke, elle a choisi de braquer les projecteurs sur une espèce qui illustre parfaitement les enjeux de conservation d’écosystèmes marins de plus en plus menacés : la baleine noire de l’Atlantique Nord.

« En 2017, nous avons perdu 17 baleines noires, ce qui était une perte énorme pour cette espèce, qui comptait alors moins de 400 individus », rappelle Mme Pequeneza. Pas moins de 12 des décès ont d’ailleurs eu lieu dans le golfe du Saint-Laurent. « La couverture médiatique a attiré mon attention, parce que je n’avais jamais entendu parler de cette espèce avant cet épisode de mortalités records. J’ai été choquée d’apprendre que l’activité humaine dans les océans, dont la navigation commerciale et l’industrie de la pêche, pouvait être responsable de la disparition d’une espèce qui existe depuis des millions d’années. »

La baleine noire, qui peut mesurer plus de 15 mètres et peser plus de 50 tonnes, a été chassée intensivement dans les eaux canadiennes et le long de la côte est américaine, à commencer par les Basques dès le 16e siècle, avant d’être considérée comme étant pour ainsi dire disparue. Mais quelques dizaines d’individus épargnés ont permis à ce cétacé de survivre, avant d’être redécouvert par des scientifiques américains qui l’ont étudié dans la deuxième moitié du 20e siècle.

Certains de ces pionniers, dont Charles Mayo, soulignent d’ailleurs dans le documentaire que la vitesse du réchauffement climatique est telle que l’espèce ne peut tout simplement pas suivre le rythme et s’adapter. Et ce sont ces changements rapides qui auraient poussés une bonne partie de la population de baleines noires à quitter les zones traditionnelles d’alimentation, soit les baies de Cape Cod et de Fundy, pour se rendre dans le golfe du Saint-Laurent en été.

Empêtrements

Bien avant les bouleversements du climat, ce sont les collisions avec les navires et les empêtrements dans des engins de pêche qui menacent plus que jamais l’espèce. Pas moins de 80 % des baleines adultes de cette population d’environ 340 individus portent des marques d’empêtrements. L’équipe de la documentariste a filmé un ces empêtrements, dans le golfe du Saint-Laurent en 2021. « C’est la chose la plus difficile que j’ai pu filmer », laisse tomber Nadine Pequeneza.

À l’autre bout du spectre, l’équipe, qui a filmé des baleines noires des Îles-de-la-Madeleine jusqu’à la Floride, sur une période de près de trois ans, a pu capter des images d’une mère et de son baleineau quelques semaines après la mise-bas. Cette femelle, nommée « Snow Cone » (toutes les baleines noires sont connues des chercheurs), a toutefois perdu son jeune quelques semaines plus tard. Il a été frappé à deux reprises par des bateaux, avant de succomber.

L’espèce, qui accuse un sérieux déclin et un recul des naissances, n’en bénéficie pas moins de mesures de protection hors du commun pour un cétacé. Tant aux États-Unis qu’au Canada, souligne Mme Pequeneza, les gouvernements ont mis en place des fermetures de zones de pêche au homard pour réduire les empêtrements, mais aussi des limites de vitesse aux navires dans certains secteurs.

Ces mesures provoquent d’ailleurs la colère chez plusieurs pêcheurs, notamment dans l’État du Maine, comme on peut le voir dans le documentaire Entangled, du journaliste américain David Abel, sorti en 2020. Ce film, qui expose les défis de la cohabitation entre la protection des espèces marines et le maintien d’une industrie de la pêche vitale pour plusieurs communautés, complète d’ailleurs bien le message que Nadine Pequeneza souhaite transmettre avec The Last of the Right Whales.

« J’espère que les gens qui verront le film, et donc qui verront les baleines qui donnent naissance, qui socialisent et qui se nourrissent, comprendront la responsabilité que nous avons par rapport aux océans. Il y a toute une vie sous la surface et il est important de mieux la comprendre », conclut-elle.