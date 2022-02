Le ministre de l’Environnement Benoît Charette garde le cap concernant la norme sur le nickel, mais annonce la création d’un groupe de travail sur la qualité de l’air près du Port de Québec, ainsi qu’une nouvelle station d’échantillonnage dans le quartier Limoilou.

Le nouveau groupe de travail devra dresser un « portrait général de la qualité de l’air dans le secteur du Port de Québec », a annoncé le ministre vendredi. Le groupe qui, au dire du ministre, sera « complètement indépendant » devra présenter un rapport à ce sujet pour décembre.

Le ministre maintient toutefois sa position sur le rehaussement de la norme sur les taux de nickel dans l’air qui donne lieu à de vives inquiétudes dans le secteur Limoilou. Disant vouloir « rassurer » la population, le ministre Charette a répété que son ministère s’était « appuyé [sur] des données scientifiques de très haut niveau » avant de faire passer la norme de 14ng / m3 à 70. « Jamais on n’accepterait de jouer avec la santé des populations concernées ».

« Je ne vais pas au bâton pour l’industrie »

Jeudi, la ville de Québec a déposé un mémoire au ministère l’enjoignant de reculer et ne pas appliquer la nouvelle norme sur son territoire. Questionné sur son refus de satisfaire cette demande, le ministre a souligné qu’il exauçait une autre requête de la Ville en ajoutant une station d’échantillonnage de la qualité de l’air dans le secteur.

Devant les journalistes vendredi, Benoît Charette s’est défendu d’être à la solde des compagnies minières dans ce dossier mais a reconnu que la démarche pour hausser la norme de nickel était mue par des considérations économiques. « Je ne vais pas au bâton pour l’industrie », a-t-il déclaré. « On n’aurait pas fait de changement de norme s’il n’y avait pas une volonté de développer notamment notre filière batterie. Mais en même temps pas à n’importe quel prix, ce qui fait que si on avait eu un doute le plus soit-il, on ne serait pas allé de l’avant. »

D’autres détails suivront.