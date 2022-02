La Ville de Québec refuse d’alléger la norme de nickel dans l’air

La mairie de Québec a tranché : elle s’oppose à l’allégement de la norme de nickel dans l’air proposé par le gouvernement du Québec. L’air saturé de polluants de la basse-ville et l’incapacité d’y mesurer avec précision les taux de pollution ont motivé sa position.

« La soupe, dans les quartiers centraux, est déjà lourde, a expliqué le maire Bruno Marchand, vendredi, au lendemain d’une journée entière de plénier consacrée au nickel. Rehausser la norme vient s’ajouter aux contaminants dans l’air, qui sont déjà assez denses. »

Le maire a d’emblée écarté la possibilité de rapatrier la norme de nickel sous la juridiction de la capitale, comme c’est le cas à Montréal. M. Marchand entend plutôt « collaborer avec le ministère de l’Environnement » pour assainir l’air de Québec, particulièrement dans la basse-ville.

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) avait annoncé, au printemps, son intention de quintupler la norme quotidienne des taux de nickel permis dans l’air, faisant passer cette dernière de 14 ng/m3 à 70 ng/m3. Dans la basse-ville soumise aux émissions du port de Québec, de l’incinérateur à déchets et d’autres industries, le projet a soulevé une levée de boucliers.

Les inégalités sociales ont aussi pesé dans la prise de position de l’hôtel de ville. Les citoyens de la basse-ville voient en effet leur espérance de vie raccourcie de six ans par rapport aux habitants des quartiers juchés dans les hauteurs, autant sociale que géographique, de Québec, selon Marie-Josée Asselin, responsable des dossiers environnementaux à l’exécutif. « Le principe de précaution doit s’appliquer dans ce contexte-là », a souligné Mme Asselin.

Le gouvernement interpellé

C’est la première fois que l’hôtel de ville adopte une position aussi revendicatrice par rapport à la qualité de l’air dans Limoilou. L’ancienne administration avait essuyé de nombreux reproches de la part des citoyens en refusant de prendre position contre les activités polluantes du port de Québec, notamment.

Sans remettre en question le sérieux des études soumises par le MELCC pour justifier l’allégement de la norme, Bruno Marchand a admis que les outils pour mesurer les taux de polluants et leur source faisaient défaut.

Pour Marie-Josée Asselin, le plénier a permis de mettre au jour les lacunes dans la façon de contrôler la qualité de l’air dans les quartiers centraux. L’exercice, selon elle, a éclairé « notre incapacité à avoir des données plus précises, plus fines, qui nous permettent de bien améliorer les choses. »

Le maire Marchand demande d’ailleurs des mesures plus fréquentes et précises. « On veut avoir plus de stations de mesure pour évaluer l’ensemble des contaminants, a exigé le maire. Des stations où on pourra faire des analyses plus fréquentes et sur un territoire beaucoup plus grand. […] Il faut mesurer, identifier, et ensuite punir les contrevenants. Il faut faire respecter la limite, peu importe le chiffre. Avec des punitions qui sont sévères et qui obligent les entreprises à agir différemment. »

L’opposition officielle a exigé des résultats rapides à ce chapitre.

« Ça presse que le ministère de l’Environnement fasse son travail et descende en basse-ville pour voir ce qui se passe », a affirmé Claude Villeneuve, le chef de l’opposition à l’hôtel de ville.

Les citoyens réunis autour de la Table citoyenne Littoral Est ont salué la « voix unanime » du conseil municipal dans le dossier du nickel. L’organisme presse maintenant le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, « à travailler avec la ville de Québec pour le bénéfice de la santé humaine et la qualité de l’environnement, et non l’inverse. »

Avec Isabelle Porter

