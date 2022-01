La gestion des déchets ne s’améliore pas au Québec, conclut le BAPE

Malgré les efforts des dernières années pour réduire l’enfouissement de déchets au Québec, la province ne progresse pas, conclut le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), après avoir fait un examen de « L’état des lieux et la gestion des résidus ultimes » au cours de la dernière année.

La performance du Québec depuis 2015 « a régressé pour chacun des objectifs inscrits au Plan d’action 2011-2015 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) », constatent les commissaires du BAPE. La seule exception à cette piètre performance concerne le taux de recyclage de la matière organique, « qui n’a augmenté que de 2 %, pour atteindre 27 % en 2018, loin derrière l’objectif de 60 % visé pour 2015 ».

En ce qui a trait à la quantité de matières envoyées au dépotoir ou incinérées au Québec, elle a connu une « nette augmentation » au cours des dernières années, soulignent les commissaires du BAPE. Elle se situait en 2019 (données les plus récentes disponibles) à 724 kilogrammes par habitant (kg / hab) par Québécois, soit la quantité la plus élevée depuis 2011.

Cette quantité est par ailleurs 38 % supérieure à l’objectif de 525 kg / hab établi pour 2023 dans le plan d’action du gouvernement. Dans ce contexte, le BAPE estime qu’il n’est tout simplement pas possible d’atteindre l’objectif du gouvernement de produire 525 kg / hab de déchets en 2025. Dans l’état actuel des choses, cet objectif serait atteint en 2041.

Dans un geste exceptionnel pour cet organisme consultatif, le BAPE avait annoncé le moment de la publication du rapport « L’état des lieux et la gestion des résidus ultimes », en plus de tenir un point de presse pour expliquer les conclusions de la commission d’enquête. Celle-ci avait obtenu son mandat en janvier 2021 de la part du ministre de l’Environnement, Benoit Charette.

Textile et électronique

Outre les matières recyclables (papier, verre, plastique, etc.) et les matières organiques (qui peuvent être mises dans le « bac brun »), d’importantes quantités de matières textiles finissent au dépotoir ou ne sont jamais récupérées. Selon les données de Recyc-Québec, pour 63 000 tonnes de « vêtements et autres articles de textiles » récupérées en 2018 (le prochain bilan est prévu cette année), 74 000 tonnes ont été envoyées à la poubelle.

Pour les téléphones cellulaires, le bilan 2018 de Recyc-Québec précise que le taux de récupération a atteint à peine 9 %. Dans le cas des ordinateurs portables et des tablettes, le taux chute à seulement 3 %, et à 1 % pour les systèmes « audio-vidéo portables », comme les iPod. Sans compter les impacts environnementaux et sociaux de la production des biens qui ont une courte durée de vie.

Selon un sondage réalisé par Léger dans le cadre de la commission du BAPE, 93 % des Québécois jugent que la gestion des déchets constitue un enjeu de société majeur, auquel il faut s’attaquer rapidement. Et même si 66 % des Québécois estiment qu’ils en font assez pour réduire le plus possible la génération des déchets, la proportion de ceux qui seraient personnellement prêts à faire plus d’efforts pour réduire la quantité de déchets à éliminer grimpe à 88 %.

Plus de détails suivront.