3 Harfang des neiges | Espèce emblématique du Québec, le harfang des neiges peut être observé très près des centres urbains, comme Montréal et Québec, en période hivernale. Cette photo a toutefois été complexe à prendre, selon Jean-Simon Bégin. «Le verglas crée les conditions les plus difficiles pour faire une approche subtile, parce que ça devient très bruyant de se déplacer. J’ai rampé dans la glace pour me rendre près de lui sans qu’il puisse me voir. Dès que j’ai levé la tête et l’appareil photo, il a tourné la tête vers moi et il m’a regardé.» Jean-Simon Bégin