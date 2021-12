Ce que vous devez savoir sur la tempête

Une première tempête de neige s’abat sur le Québec, lundi, forçant de nombreux centres de services scolaires à fermer leurs écoles dans plusieurs régions. La circulation routière se fait également difficile alors que la neige s’accumule et que la visibilité est réduite par endroits.

Environnement Canada a publié des alertes de tempête hivernale pour différentes régions dont en Outaouais, dans Lanaudière, les Laurentides, en Mauricie, au Lac Saint-Jean, dans la région de Québec, en Beauce et sur la Côte-Nord. Des alertes de pluie verglaçante sont également en vigueur pour le sud de la province, dont les régions de Montréal et de Gatineau. Plus tard, la température doit augmenter et le verglas devrait laisser la place à la pluie dans les régions plus au sud durant la journée. Toutefois, le froid doit reprendre du service plus tard au cours de la nuit prochaine.

État des routes :

La Sûreté du Québec rapportait plusieurs accrochages et une circulation difficile sur les axes autoroutiers de la grande région de Montréal. De la pluie verglaçante s’est d’ailleurs mise de la partie pour compliquer d’autant plus la conduite.

Québec 511 fait état de congestion, de nombreux accrochages et de sorties de route en divers endroits. Vous pouvez suivre les alertes pour les régions de Montréal et Québec via ses comptes Twitter (Pour Montréal et Québec/Lévis).

On ne rapportait toutefois pas d’accident majeur tôt en matinée.

Les sociétés de transport de Montréal, Laval et Québec, notamment, invitent à planifier vos déplacements et à vérifier les horaires.

Les écoles :

En ce qui concerne la situation des écoles, la liste des établissements fermée est bien garnie, notamment dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, de la Côte-Nord, du Lac-Saint-Jean, de la Beauce et des Bois-Francs.

Les universités :

La grande majorité des campus universitaires québécois sont ouverts, à l'exception de l'Université du Québec à Chicoutimi, de l'Université du Québec à Trois-Rivières (campus de Trois-Rivières, de Québec et de Drummondville) et du campus de Lévis de l'Université du Québec à Rimouski.

Pannes d’électricité :

Quelques pannes sont en cours sur le réseau d’Hydro-Québec.

Dans les aéroports :

À l’aéroport Montréal-Trudeau, certains vols sont retardés ou annulés. La situation est la même à l’aéroport international Jean-Lesage à Québec.