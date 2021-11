Ottawa adopte un décret de protection de la rainette faux-grillon à Longueuil

Le gouvernement Trudeau a finalement adopté un décret qui stoppe définitivement les travaux routiers qui ont détruit en partie un habitat de la rainette faux-grillon à Longueuil. Le gouvernement Legault avait donné le feu vert au projet, malgré un avis de ses experts qui avaient mis en lumière les risques pour cette espèce menacée.

Le décret entré en vigueur lundi vient mettre un terme au projet de prolongement du boulevard Béliveau, à Longueuil, sur une distance d’environ 300 mètres. Les travaux étaient déjà suspendus, après une demande d’injonction présentée en Cour par le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) et la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec).

« Le Décret d’urgence englobe approximativement 20 hectares d’habitat essentiel de la métapopulation à Longueuil, dont des portions sont en développement ou pour lesquelles des autorisations pour le développement futur ont été émises », précise le document publié par le gouvernement fédéral.

Le gouvernement revient aussi sur les raisons du déclin de cette espèce, qui est protégée en vertu de la Loi sur les espèces en péril. « Les principales menaces pesant sur cette espèce et son habitat comprennent le développement urbain, l’intensification des activités agricoles et l’expansion et l’entretien des infrastructures linéaires. »

La rainette faux-grillon a déjà perdu plus de 90 % de son habitat au Québec, surtout en raison de l’étalement urbain. Certains habitats de l’espèce situés dans le secteur du boulevard Béliveau, à Longueuil, ont d’ailleurs été détruits au fil des ans et d’autres, près du boisé Du Tremblay, ont été endommagés ou détruits à la fin de 2020.

Dans un bilan des « menaces » daté de mars 2021, que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a refusé de transmettre au Devoir, les experts tirent d’ailleurs la sonnette d’alarme en soulignant que moins de 25 % des populations présentes au Québec seront en mesure de survivre, à moins qu’un frein soit mis aux menaces grandissantes.

Habitat à restaurer

Devant l’inaction du gouvernement Trudeau à stopper la destruction en cours d’un habitat pourtant protégé de la rainette faux-grillon à Longueuil, le CQDE et la SNAP Québec avaient déposé en octobre une poursuite en Cour fédérale pour forcer le ministre de l’Environnement à intervenir.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, avait par la suite promis, au début du mois de novembre, d’agir pour stopper le prolongement du boulevard Béliveau, le long duquel un projet immobilier était prévu directement dans l’habitat de cette espèce, constitué de milieux humides temporaires qui sont nécessaires pour la reproduction.

En vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP), il est interdit de détruire l’habitat « essentiel » reconnu d’une espèce comme la rainette faux-grillon. Dans ce contexte, le ministre Guilbeault avait donc l’obligation de recommander au gouvernement fédéral d’agir. En entrevue avec Le Devoir le 9 septembre, M. Guilbeault avait déjà promis de faire appliquer la LEP avec rigueur au Québec, dans les situations où le gouvernement du Québec ne protégerait pas suffisamment les habitats des espèces menacées.

Pour le directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Québec, Alain Branchaud, l’arrêt des travaux ne réglera pas les multiples problèmes découlant de la réalisation des travaux routiers directement dans l’habitat de la rainette faux-grillon. Il sera selon lui essentiel de stopper le drainage du milieu humide qui a été entamé à la demande de la Ville de Longueuil, sans quoi la population de rainettes disparaîtra.

Un imposant tunnel de béton de 30 mètres a aussi été construit dans ce milieu humide. Selon la Ville de Longueuil, il s’agit d’un « passage faunique » censé permettre la libre circulation des batraciens, dont la taille ne dépasse pas les 2,5 centimètres.

Autorisations de Québec

Les travaux ont été autorisés par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques, et ce, malgré un avis défavorable des experts du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Cet « avis faunique » n’a toutefois pas été pris en compte dans la décision du gouvernement Legault.

Des représentants du ministère de l’Environnement du Québec ont d’ailleurs aidé la Ville de Longueuil à obtenir les autorisations pour construire la rue, révélait récemment Le Devoir. Ils ont expliqué à la Ville la marche à suivre pour éviter l’avis défavorable des experts du MFFP, puisque ceux-ci concluaient que le projet allait anéantir un des derniers milieux humides abritant cette espèce menacée.