Les derniers engagements des États n’atténuent pas vraiment le réchauffement

Les tout nouveaux engagements climatiques des États n’ont que marginalement amélioré les chances de l’humanité de freiner le réchauffement de la planète, a regretté l’ONU mardi, appelant encore à plus d’ambition d’ici la fin de la COP26 sur le climat.

Juste avant et pendant la conférence sur le climat de Glasgow qui a commencé le 31 octobre, une trentaine de pays ont mis sur la table de nouveaux engagements, à court ou à long terme, notamment le Brésil, ou encore l’Inde qui s’est engagée à la neutralité carbone pour 2070. Des annonces que les observateurs avaient souvent jugées importantes.

Mais « quand on regarde ces nouveaux engagements, franchement, c’est la montagne qui a accouché d’une souris », a déclaré mardi la patronne du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), Inger Andersen.

Le rapport annuel de référence du PNUE, publié juste avant le début de la COP26, prédisait un réchauffement « catastrophique » de +2,7 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Ou de +2,2 °C en prenant en compte les promesses de neutralité carbone pour le milieu du siècle. Les prévisions mises à jour mardi par le PNUE, qui évaluent les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet serre de quelque 150 États pour 2030, ne changent pas vraiment la donne.

Les engagements pour 2030 des deux dernières semaines représenteraient 0,5 gigatonne d’équivalent CO 2 d’émissions en moins en 2030, mais il faudrait ajouter à cela 27 gigatonnes pour limiter le réchauffement à +1,5 °C, objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris. De ce fait, les objectifs à 2030 révisés n’entraînent aucun changement de la trajectoire de température : +2,7 °C d’ici la fin du siècle, selon le PNUE.

Si l’on prend en compte les promesses de neutralité carbone aux environs du milieu du siècle de plus de 70 États représentant les trois quarts des émissions mondiales, la trajectoire montre une légère amélioration : +2,1 °C, contre +2,2 °C.

« Avant le coup de marteau final »

Mais ces promesses de neutralité carbone « sont généralement vagues, généralement pas transparentes, certaines parlent de gaz à effet de serre et d’autres seulement de CO 2 , elles sont difficiles à évaluer, et beaucoup d’entre elles reportent les efforts à faire après 2030 », alors qu’il faudrait réduire les émissions de 45 % d’ici cette date pour espérer +1,5 °C, a commenté Inger Andersen.

D’autres estimations des prévisions de températures ont été publiées ces derniers jours. La plus optimiste, qui émane de l’Agence internationale de l’énergie, évoque un espoir de limiter le réchauffement à +1,8 °C si toutes les promesses à court terme et de neutralité carbone étaient respectées. Mais elle comptabilise l’engagement d’une centaine de pays à réduire les émissions de méthane, puissant gaz à effet de serre, de 30 % d’ici 2030, alors que le PNUE ne prend pas en compte ce type d’annonces transversales qui peuvent « se chevaucher » avec les engagements nationaux.

Une autre analyse du Climate Action Tracker publiée mardi prédit une hausse de +2,4 °C en se basant sur les objectifs de court terme.

45 % C’est le taux de réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre qu’il faudrait atteindre d’ici 2030 pour espérer limiter le réchauffement climatique à +1,5 °C.

Mais la plupart des estimations récemment mises en avant sont basées sur une probabilité de 50 % de rester sous un plafond donné, alors que le PNUE adopte l’approche plus prudente de 66 %, comme les experts climat de l’ONU (GIEC).

Toutes ces évaluations « démontrent qu’il y a eu des progrès, mais que ce n’est de toute évidence pas suffisant », a commenté mardi le président de la COP26, Alok Sharma, qui veut pouvoir dire avec » crédibilité » à la fin de cette conférence que l’objectif de +1,5 °C est « vivant ».

Dans tous les cas, aucune des prévisions ne deviendra réalité sans des politiques mises en œuvre sur le terrain. Des actions réelles qui nécessitent un véritable leadership, a souligné Inger Andersen. « Nous espérons que ce déficit de leadership puisse être réduit par les chefs d’État, les dirigeants, les ministres, et tous les autres, avant le coup de marteau final de la COP. »