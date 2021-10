Le Canada finance plus ses producteurs de pétrole, gaz et charbon que le reste du G20

Les producteurs canadiens de combustibles fossiles reçoivent plus de soutien financier public que ceux de n’importe quel autre pays développé, selon une nouvelle analyse.

Et comparativement aux subventions pour le pétrole, le gaz et le charbon, les énergies renouvelables reçoivent moins d’aide gouvernementale au Canada que dans tout autre pays du G20, selon les derniers chiffres d’Oil Change International.

« Ils vont vraiment dans la mauvaise direction », a déclaré Bronwen Tucker, qui a aidé à préparer le rapport pour le groupe, qui suit le financement public des combustibles fossiles depuis 2012.

Le rapport, qui comprend 2019 et 2020, additionne les prêts, les garanties de prêts, les subventions, les achats d’actions et la couverture d’assurance fournis aux producteurs de combustibles fossiles par les gouvernements, les agences gouvernementales et les banques de développement multinationales appartenant au gouvernement.

14,5 Le Canada a apporté environ 14,5 fois plus de soutien aux combustibles fossiles qu’aux énergies renouvelables, selon le rapport. En moyenne, pour les pays du G20, ce ratio est de 2,5 .

Dans le monde entier, cela s’est élevé à près de 78 milliards de dollars l’année dernière, en baisse par rapport à la moyenne 2015-2017 de 111 milliards.

Le rapport reconnaît que tous les pays ne sont pas également transparents, les informations provenant de pays comme la Chine et l’Arabie saoudite étant plus difficiles à obtenir.

Mais il a trouvé que le Canada était en tête de la liste des subventions, fournissant en moyenne près de 14 milliards de dollars par an entre 2018 et 2020. Le Japon, la Corée et la Chine venaient juste derrière.

Ce n’est pas une surprise, a déclaré Mme Tucker.

« Le Canada a toujours été parmi les quatre premiers. Il a toujours été là-haut. »

Le rapport révèle aussi que l’énergie renouvelable canadienne a reçu environ 1 milliard d’aide financière publique, bien moins que dans d’autres pays.

En moyenne, le rapport constate que les pays du G20 ont apporté environ 2,5 fois plus de soutien aux combustibles fossiles qu’aux énergies renouvelables. Au Canada, le ratio est de 14,5.

« Cette juxtaposition m’a vraiment marquée », a déclaré Julia Levin de Environmental Defence, qui a reçu et approuvé le rapport. « Nous venons de dépenser tellement sur les secteurs du passé plutôt que de préparer l’avenir. »

Moins de soutien d’ici 2023 ?

Le gouvernement fédéral et Exportation et développement Canada — l’agence par laquelle transitent la plupart des financements — se sont engagés à réduire le financement des combustibles fossiles.

Lors de la récente campagne électorale, les libéraux ont déclaré qu’ils élimineraient les subventions aux combustibles fossiles d’ici 2023.

14 milliards $ C'est le montant moyen par an que le Canada a fourni aux producteurs de pétrole, de gaz et de charbon entre 2018 et 2020.

C’est un progrès, a déclaré Mme Levin. « C’est la première fois que nous voyons le gouvernement dire : “Hé, nous devons faire quelque chose au sujet du financement public.” »

Exportation et développement Canada s’engage à réduire d’ici 2023 le soutien aux six secteurs les plus intensifs en carbone de 40 % par rapport aux niveaux de 2018 et fixera des « objectifs de financement durable » d’ici juillet 2022.

« La Société réfléchira aux façons d’étendre ses cibles à tous les secteurs qu’elle finance », indique-t-elle sur son site web.

Pour Mme Levi, ces promesses étaient insuffisantes. « Elles ne sont pas à la hauteur de ce qui doit arriver. Toute politique climatique qui permet à une institution publique de continuer à soutenir le secteur pétrolier et gazier n’est pas suffisante. »

Au menu de la COP26

Le rapport Oil Change intervient alors que les dirigeants mondiaux se préparent à se réunir pour la COP26, à Glasgow, en Écosse, pour discuter des progrès mondiaux en matière de changement climatique et de ce qui doit se passer ensuite. Les finances publiques du pétrole, du gaz et du charbon devraient être à l’ordre du jour.

Le Royaume-Uni, a noté Mme Levin, s’est déjà engagé à mettre fin à de telles mesures.

« Ils ont annoncé qu’ils se pencheraient sur la question en décembre 2020, et en mars 2021, ils avaient mis en place une politique. Cela n’a pas besoin de prendre 10 ans comme au Canada. »

Mme Tucker a déclaré qu’une coalition de 15 pays et institutions devrait s’engager à Glasgow à mettre fin au financement public des combustibles fossiles.

« Il n’est pas certain que le Canada se joigne à nous », a-t-elle dit.