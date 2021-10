Ottawa demande à Québec d’intervenir pour protéger la rainette à Longueuil

Le ministre fédéral de l’Environnement Jonathan Wilkinson vient de demander à son homologue Benoit Charette d’intervenir pour protéger la rainette faux-grillon à Longueuil, a appris Le Devoir. Des travaux de prolongement d’une rue qui ont été autorisés par le gouvernement Legault sont en train de détruire un des derniers habitats de cette espèce menacée.

Dans un geste rare, le ministre Wilkinson a envoyé cette semaine une lettre au ministre Charette pour lui demander d’agir. Selon ce qu’on peut lire dans ce document, obtenu par Le Devoir, Ottawa demande au gouvernement du Québec de « mettre en place des mesures de protection et de conservation de l’espèce, en particulier à Longueuil à court terme, et en général au Québec à long terme ».

Il faut dire que la Ville de Longueuil a décidé de prolonger le boulevard Béliveau, un projet routier qui détruit un habitat « essentiel » de la rainette faux-grillon qui est protégé en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP), qui relève du gouvernement fédéral. Dans ce contexte, le ministre Jonathan Wilkinson a l’obligation de recommander au gouvernement Trudeau d’adopter un décret de protection de cet habitat, s’il juge que le Québec ne fait pas le nécessaire pour protéger cette espèce.

Le ministre Wilkinson n’a toujours pas fait une telle recommandation, selon ce qu’a confirmé son bureau par courriel. Dans la lettre envoyée à Benoit Charette, il presse toutefois le gouvernement Legault d’agir. « La prise de mesures concrètes par le gouvernement du Québec pourrait permettre d’éviter une situation où je serais tenu d’exercer mes responsabilités en vertu de la Loi sur les espèces en péril. À défaut de le faire, je devrai répondre à d’autres demandes éventuelles d’intervention », écrit-il.

« Je vous invite à me faire part de vos intentions dès que possible afin d’assurer la viabilité de la rainette faux-grillon de l’Ouest à long terme et ainsi favoriser son rétablissement au Québec », ajoute le ministre Wilkinson. « Je sais que la protection de cette espèce vous tient à cœur. Je suis impatient d’entendre vos réflexions sur ce sujet d’importance », conclut-il

« Situation inquiétante »

Le ministre fédéral de l’Environnement rappelle par ailleurs que l’espèce se trouve actuellement dans une « situation inquiétante » au Québec, alors que plus de 90 % de son habitat a été détruit au fil des ans, essentiellement en raison de l’étalement urbain. « Comme il a été souligné à plusieurs reprises depuis 2016, la rainette faux-grillon de l’Ouest est une espèce très sensible à la destruction de son habitat. Les répercussions possibles de projets de développement urbain sur la pérennité de l’espèce me préoccupent », peut-on lire dans la lettre du ministre, qui a aussi été envoyée à la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour.

En entrevue au Devoir durant la campagne électorale, le ministre Steven Guilbeault avait accusé le gouvernement Legault de faire preuve de laxisme dans la protection des espèces en péril, tout en promettant qu’un futur gouvernement Trudeau ferait respecter les lois fédérales qui protègent ces espèces. Il avait d’ailleurs clairement évoqué la volonté des libéraux de stopper le projet de prolongement du boulevard Béliveau.

Devant l’absence de geste concret de la part du fédéral, le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) et la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) ont annoncé la semaine dernière leur intention de lancer une action en justice si le ministre Wilkinson ne recommande pas la prise d’un décret d’urgence pour stopper les travaux à Longueuil, qui seront complétés au cours des prochains jours.

Est-ce que le ministre Benoit Charette compte intervenir pour protéger la rainette faux-grillon à Longueuil, comme le demande le ministre Jonathan Wilkinson ? « Nous confirmons avoir reçu la lettre du gouvernement fédéral. À l’heure actuelle, nous sommes à analyser son contenu et nous y répondrons en temps et lieu », a indiqué vendredi le cabinet ministre, dans une réponse écrite.

Destruction d’habitat

La nouvelle route asphaltée, qui est appelée à se prolonger dans un secteur résidentiel de Longueuil, détruira un des derniers habitats de la rainette faux-grillon au Québec, conclut un avis scientifique rédigé par les experts du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) obtenu en vertu de la loi sur l’accès à l’information.

Le document, que le MFFP avait d’abord refusé de nous transmettre malgré des demandes répétées, est sans équivoque : « Le projet présente des impacts potentiels importants pouvant soit entraîner des pertes permanentes d’habitat ou encore présentant des risques de mortalité élevés pouvant avoir des conséquences significatives sur le maintien de la population. »

Selon l’avis des biologistes, ce nouveau tronçon de rue détruira « un point de passage névralgique » et des « habitats de reproduction » de l’espèce qui sont « particulièrement actifs », et ce, au cœur d’un site désigné comme « habitat essentiel ». De plus, les travaux entamés avec de la machinerie lourde vont créer une « barrière importante » pour les batraciens et tueront des rainettes faux-grillon, ce qui est également interdit par la LEP.

Le gouvernement n’a toutefois pas pris en compte cet avis scientifique du MFFP avant d’autoriser les travaux à Longueuil. Le projet du prolongement du boulevard a d’abord été soumis au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) « afin d’obtenir une autorisation pour le prolongement de réseaux d’aqueduc et d’égout », a expliqué le MFFP. Dans ce contexte, les enjeux fauniques devaient être pris en compte « par l’entremise d’un avis faunique » soumis par le MFFP au MELCC. Cet avis a été produit. C’est ce document qui a été obtenu en vertu de la loi sur l’accès à l’information.

Or, la Ville de Longueuil a par la suite retiré la demande d’autorisation afin de soumettre une déclaration de conformité en vertu des dispositions du Règlement sur l’encadrement des activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE), qui relève du MELCC. Dans ce contexte, aucun avis faunique n’est demandé ni pris en compte. C’est au promoteur, soit la Ville de Longueuil, de s’assurer de respecter les exigences réglementaires prescrites par le REAFIE.

Le porte-parole de la Ville de Longueuil, Hans Brouillette, a refusé de répondre aux questions du Devoir au sujet de l’avancement des travaux de prolongement du boulevard Béliveau. « Votre demande a été reçue, mais je n’y répondrai pas. Vous m’avez convaincu après deux mois que votre démarche n’est pas journalistique », a-t-il répondu, par courriel.