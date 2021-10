Un grand déversement de pétrole souille des places californiennes et tue la faune

L’un des pires déversements de pétrole de l’histoire récente de la Californie du Sud a souillé des plages et tué des animaux sauvages, tandis que des équipes se sont précipitées dimanche pour contenir le produit avant qu’il ne se propage davantage dans les zones humides protégées.

Au moins 126 000 gallons (572 807 litres) de pétrole se sont déversés dans les eaux au large d’Orange County, selon un communiqué de la ville de Huntington Beach.

« Le déversement a considérablement affecté Huntington Beach, avec des impacts écologiques substantiels sur la plage et dans les zones humides », indique le communiqué.

Le pétrole a recouvert des kilomètres dans l’océan et s’est échoué sur le rivage en globules noirs collants, tout comme des cadavres d’oiseaux et de poissons. Des équipes dirigées par les garde-côtes américains ont déployé des écumoires et des barrières flottantes pour tenter d’endiguer de nouvelles incursions dans les zones humides et la réserve écologique de Bolsa Chica.

Une odeur de pétrole imprégnait l’air dans toute la région, a remarqué Katrina Foley, surveillante de district à Orange County. « Vous avez le goût dans la bouche juste avec les vapeurs qu’il y a dans l’air. »

La nappe de pétrole provient d’un oléoduc brisé connecté à une plate-forme pétrolière en mer connue sous le nom d’Elly, a affirmé Mme Foley sur Twitter. Elly est exploitée par la Beta Operating Company, selon le Bureau of Safety and Environmental Enforcement des États-Unis. Beta et sa société mère, Amplify Energy Corp., n’ont pas immédiatement répondu aux messages téléphoniques et aux courriels des journalistes.

Un communiqué de Huntington Beach, publié dimanche matin, a annoncé que « bien que la fuite n’ait pas encore été complètement colmatée, des opérations préliminaires ont été effectuées pour réparer le site ».

La région abrite des espèces menacées et en voie de disparition, dont le pluvier à collier interrompu, la petite sterne et la baleine à bosse, une industrie de la pêche et des oiseaux migrateurs.

« Les zones côtières au large du sud de la Californie sont vraiment riches en faune, un endroit clé pour la biodiversité », a fait valoir Miyoko Sakashita, directrice du programme océanique du Center for Biological Diversity.

Les oiseaux qui ont de l’huile sur leurs plumes ne peuvent pas voler, ne peuvent pas se nettoyer et ne peuvent pas réguler leur propre température, a-t-elle expliqué. « Les baleines, les dauphins et d’autres créatures marines peuvent avoir du mal à respirer ou même mourir après avoir nagé dans du pétrole ou avoir respiré des vapeurs toxiques. »

« Cette marée noire montre à quel point le forage pétrolier est sale et dangereux. Quand le pétrole va dans l’eau, il est impossible de le nettoyer, il finit donc par s’échouer sur nos plages et les gens entrent en contact avec lui, la faune entre en contact avec lui, a-t-elle déploré. Il y a des effets à long terme sur l’élevage et la reproduction des animaux. »