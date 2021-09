L’expansion contestée de la canalisation 3 d’Enbridge est terminée

Enbridge a annoncé mercredi que la mise à niveau et l’expansion de sa canalisation 3 étaient terminées et que le projet serait opérationnel dès vendredi.

Les travaux sur le pipeline de 1765 kilomètres sont maintenant « substantiellement » terminés, a indiqué l’entreprise établie à Calgary.

Le projet de 9,3 milliards de dollars permettra de transporter du pétrole de l’Alberta jusqu’au terminal d’Enbridge au Wisconsin.

La canalisation 3 devrait permettre d’ajouter environ 370 000 barils par jour à la capacité d’exportation de l’Ouest canadien vers les États-Unis. Elle est considérée comme un élément critique du secteur énergétique du Canada, puisque la faiblesse de la capacité d’exportation a contribué à la baisse des prix du pétrole canadien ces dernières années.

La portion de la canalisation au Minnesota a été la dernière à être complétée. Dans cet État, Enbridge s’est heurtée à l’opposition de groupes environnementaux et autochtones, qui ont contesté la canalisation devant les tribunaux, en vain.

Le président et chef de la direction d’Enbridge, Al Monaco, a souligné qu’il avait fallu huit ans pour mener la canalisation 3 à terme. Il affirme que la modernisation du pipeline le rendra plus sécuritaire et plus fiable. Sa construction originale remontait aux années 1960.

La ligne de transport part de l’Alberta et passe par un coin du Dakota du Nord avant de traverser le Minnesota, en route vers le terminal d’Enbridge à Superior, dans le Wisconsin.