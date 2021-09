Des milliers de Québécois dans la rue pour réclamer plus d’ambition climatique

Malgré la météo quelque peu maussade dans certaines régions, des milliers de Québécois, principalement des jeunes, manifestent vendredi pour réclamer davantage d’ambition dans la lutte contre la crise climatique, près de six ans après la signature de l’Accord de Paris.

Ces manifestations, qui s’inscrivent dans le mouvement international de grèves étudiantes pour le climat lancé par la jeune militante Greta Thunberg, se tiennent dans une dizaine de villes, dont Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Alma, Rimouski, Granby et Joliette. Un peu plus de 112 000 étudiants et étudiantes ont voté pour une journée de grève vendredi afin de participer à cette mobilisation en faveur de la « justice climatique ».

À Montréal, le coup d’envoi de la manifestation a été donné en début d’après-midi près du monument à sir George-Étienne Cartier, au pied du mont Royal, soit le même lieu de départ que l’imposante manifestation qui avait réuni quelque 500 000 personnes en septembre 2019.

« Les manifestations et les grèves d’aujourd’hui sont le coup d’envoi d’un nouveau chapitre de mobilisation pour la justice climatique après le dur effet que la COVID-19 a eu sur le mouvement », explique au Devoir Albert Lalonde, membre de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES).

« Maintenant que la population est largement vaccinée, nous ne devons pas oublier à quel point les personnes les plus vulnérables ont été disproportionnellement affectées par la pandémie et sont toujours les plus affectées par les crises, y compris celle du climat. Ce dont nous avons besoin plus que jamais, c’est d’un véritable projet de société où la résilience climatique passe par la lutte contre les inégalités et les injustices sociales », ajoute M. Lalonde.

« Sans mobilisation de grève formelle comme en 2019, je trouve impressionnant de constater que plus de 112 000 étudiants et étudiantes se sont spontanément mis en grève pour le climat en seulement deux ou trois semaines », fait par ailleurs valoir Luca Salas, co-porte-parole de la CEVES.

Selon lui, l’automne 2021 sera marqué par des moments charnières en matière de lutte contre la crise climatique, dont la prochaine rencontre de l’ONU sur le climat (COP26), au cours de laquelle les États doivent en théorie rehausser leur ambition climatique pour espérer pouvoir respecter les objectifs de l’Accord de Paris et limiter les bouleversements du climat.

Appuis politiques

Des élus de tous les partis représentés à l’Assemblée nationale du Québec doivent prendre part à l’une ou l’autre des manifestations prévues vendredi.

Présente à la manifestation de Montréal, la porte-parole en matière d’environnement du Parti libéral du Québec, Isabelle Melançon, rappelle que « les scientifiques sont unanimes » : « Il y a urgence d’agir. Le temps n’est plus à la transition. Le temps est à l’action. » Selon elle, le Québec devrait adopter un projet de loi « sur la carboneutralité d’ici 2050 » et « renoncer à toutes formes d’exploitation pétrolière et gazière », comme le proposent les libéraux.

Pour la députée solidaire Émilise Lessard-Therrien, « les jeunes ont raison d’être inquiets ». « Tout le monde doit être inquiet. Si on ne fait rien, c’est la catastrophe qui nous attend et on risque de ne plus jamais pouvoir vivre le monde qu’on a connu », affirme-t-elle. « La crise climatique bouleverse nos saisons, bousille nos repères, chamboule notre qualité de vie et celle de la biodiversité. Il faut s’attaquer à la crise climatique avec la même urgence que pour la crise sanitaire. »

Pour le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, la lutte contre la crise climatique passe par l’indépendance du Québec. « Faire un pays, c’est sortir du pétro-gouvernement canadien pour s’assurer que nos impôts soient utilisés pour faire un virage vers une économie verte et non pour engraisser les pétrolières albertaines », fait-il valoir.

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, ne sera pas présent aux côtés des manifestants vendredi. « Le ministre a d’autres engagements lors de l’événement », a confirmé jeudi son cabinet dans une réponse écrite au Devoir. L’adjoint parlementaire du ministre « pour le volet Lutte contre les changements climatiques », Richard Campeau, sera toutefois présent, a-t-on précisé.

Changement exigé

Deux ans après l’imposante mobilisation pour le climat au Québec, la directrice générale d’Équiterre, Colleen Thorpe, estime que l’action politique n’est toujours pas à la hauteur.

Elle dit toutefois constater que la mobilisation environnementale est en voie de reprendre après avoir été mise de côté pendant plusieurs mois en raison de la pandémie. « Le désir de changement et la soif de justice ne se sont pas éteints. Nous avons des gouvernements, à différents paliers, qui soufflent constamment sur ces braises avec des gestes qui ne sont pas du tout à la hauteur de cette grande crise. C’est pourquoi je suis convaincue que le feu de la mobilisation va reprendre. »

Pour le porte-parole de Greenpeace, Patrick Bonin, les signes de l’urgence climatique sont plus évidents que jamais, et la réponse politique doit maintenant être à la hauteur. « Les feux de forêt, les canicules meurtrières et cette importante mobilisation mondiale doivent sonner le réveil des gouvernements qui dorment encore au gaz. Il est impératif qu’ils écoutent la population et proposent des cibles et des plans climatiques ambitieux qui permettront de respecter la science, de se libérer des hydrocarbures et d’assurer une transition juste et sécuritaire pour les communautés et les écosystèmes. »

Vers un monde « méconnaissable »

Depuis deux ans, la science climatique a précisé son pronostic pour les décennies à venir, si l’humanité ne parvient pas à réduire substantiellement ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

Dans un rapport publié au mois d’août, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) constate que, même si les émissions de GES se stabilisent, puis diminuent au cours des prochaines décennies, la hausse moyenne des températures par rapport à l’ère préindustrielle risque d’atteindre 2 °C d’ici une vingtaine d’années, puis près de 3 °C d’ici la fin du siècle.

Si ce dernier scénario se confirmait, le GIEC prévient que le monde tel qu’on le connaît deviendrait carrément « méconnaissable », avec un « recul de l’espérance de vie » et « un recul de la qualité de vie » dans plusieurs régions de la planète. « L’état de santé et de bien-être » de la population serait ainsi « substantiellement réduit » et cet état continuerait de se dégrader au cours des décennies suivantes.

Le GIEC met d’ailleurs en garde contre une hausse « majeure » des prix des aliments, des conflits et des migrations climatiques. Selon un rapport publié la semaine dernière par la Banque mondiale, la crise climatique devrait forcer plus de 200 millions de personnes à quitter leur région ou leur pays d’ici 2050.

Or, six ans après la signature de l’Accord de Paris, les États sont toujours loin de faire le nécessaire pour réduire les émissions de GES. En fait, il n’est pas question de stabilisation des émissions à l’heure actuelle, et encore moins de recul, mais bien d’une hausse pour les prochaines années. En calculant les engagements volontaires des États, l’ONU estimait la semaine dernière que les émissions sont en voie d’augmenter de 16 % d’ici 2030, par rapport à leur niveau de 2010, alors qu’elles devraient reculer d’au moins 50 %. Cela nous conduit vers un réchauffement d’au moins 2,7 °C, alors que nous avons déjà atteint 1,1 °C.