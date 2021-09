Québec annule les coupes prévues le long de la rivière Péribonka

Après avoir annulé le projet d’aire protégée prévue le long de la rivière Péribonka et critiqué les opposants aux coupes forestières, le gouvernement Legault annule finalement les coupes prévues et promet de « protéger ce précieux territoire », comme cela était réclamé par plusieurs intervenants de la région et des groupes écologistes.

Dans un communiqué publié mardi matin, le gouvernement a confirmé sa volte-face, après avoir écarté l’an dernier le projet d’aire protégée qui devait permettre de préserver le corridor de cette rivière située au nord-est du Lac-Saint-Jean.

« Le gouvernement confirme son intention de protéger ce précieux territoire qui est considéré par plusieurs comme un joyau naturel et d’y donner accès à ceux qui veulent y pratiquer des activités récréotouristiques », peut-on lire dans le communiqué publié par le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), Benoit Charette, ainsi que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Pierre Dufour.

Les coupes forestières qui étaient prévues sont donc annulées, et ce, même si le ministre Dufour a répété à plusieurs reprises que celles-ci étaient essentielles pour lutter contre la tordeuse de bourgeons d’épinette.

« Pour que nous bénéficiions tous des richesses de notre territoire, il est nécessaire que les différents acteurs du milieu se concertent afin d’établir un consensus clair. L’annonce d’aujourd’hui nous donne l’occasion de faire le point sur l’utilisation de notre forêt dans cette magnifique région, tant pour la foresterie que pour les autres activités de villégiature et les activités récréotouristiques », a déclaré mardi Pierre Dufour, par voie de communiqué.

Lors de l’étude des crédits de son ministère, en mai, il avait pourtant critiqué les opposants aux coupes sur ce territoire, qui comprend de vieilles forêts, un écosystème de plus en plus rare au Québec. « On semble avoir des gens qui regardent ça et qui disent : “pas dans ma cour. Je veux avoir du bois pour construire ma maison, mais pas dans ma cour”. Je m’excuse, mais le territoire, il est vaste et il faut naturellement harmoniser et trouver les meilleures situations qui sont gagnantes pour tout le monde. C’est pas simplement pour trois individus qui ne veulent pas une intervention en avant de chez eux », a-t-il alors fait valoir.

« On nous dit : il ne faut plus couper. Mais de l’autre côté, on dit qu’il faut construire avec du bois. On dit que le prix du bois est trop cher. À un moment donné, il faut un équilibre », avait-il ajouté.

« Patrimoine naturel »

Le projet de protection du corridor de la rivière Péribonka avait été soumis au départ par le MELCC, avec l’appui de plusieurs intervenants de la région. Dans le cadre d’une consultation menée l’an dernier, l’organisme Tourisme Alma Lac-Saint-Jean avait d’ailleurs expliqué au MFFP que « la rivière Péribonka et sa vallée représentent un des plus beaux potentiels de développement de produits récréotouristiques » de la région, notamment à l’international.

« L’ensemble de l’industrie touristique régionale compte sur l’immense potentiel naturel de la rivière Péribonka pour renforcer son positionnement au niveau international », avait aussi souligné l’organisme, en rappelant qu’un « plan ambitieux de développement touristique » avait déjà reçu l’appui du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, d’Emploi-Québec et de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. L’industrie touristique génère des retombées annuelles de près de 300 millions de dollars dans la région, selon l’organisme Promotion Saguenay.

« Bien que notre gouvernement ait atteint, en décembre dernier, la cible de 17 % de protection du territoire qu’il s’était fixé, nous sommes très fiers de pouvoir confirmer que notre travail se poursuit. La rivière Péribonka est un joyau de notre patrimoine naturel et nous nous devons de la protéger », a aussi fait valoir mardi le ministre Benoit Charette.

Le changement de position du gouvernement Legault a été salué mardi par les groupes écologistes qui ont milité depuis plusieurs mois pour la protection du territoire de la rivière. « Nous sommes ravis de constater que la mobilisation citoyenne a convaincu le gouvernement d’annuler ces coupes forestières injustifiées dans le couloir visuel de la rivière Péribonka. Ce territoire exceptionnel mérite qu’on le protège pour les générations futures », a expliqué la directrice générale de Nature Québec, Alice-Anne Simard.

Caribous

Le gouvernement Legault a mis de côté plusieurs dizaines de territoires qui avaient été ciblés pour devenir des aires protégées. Ces territoires sont tous situés au sud de la limite autorisée pour l’exploitation des forêts québécoises. Certains territoires chevauchent aussi des zones où on retrouve des permis d’exploration minière, pétrolière ou gazière.

Parmi les dizaines de projets mis de côté, on compte au moins une dizaine de territoires qui auraient permis d’accroître les mesures de protection du caribou, selon des intervenants bien au fait du dossier. Ces territoires totalisent au moins 2000 km2, selon une comptabilisation non exhaustive.

D’ailleurs, avant de décider d’autoriser des coupes forestières le long de la rivière Péribonka, le gouvernement Legault avait annoncé à la fin de 2019 qu’il souhaitait autoriser des coupes sur un massif forestier situé sur le cours de la rivière. Or, ce massif était jusqu’alors protégé afin de préserver l’habitat du caribou forestier, une espèce particulièrement vulnérable aux impacts de l’abattage d’arbres de manière industrielle.

Au moment d’abolir les mesures de protection de ce massif forestier (et de deux autres massifs situés dans la région), le MFFP avait affirmé qu’aucun caribou ne se trouvait dans le secteur. Des inventaires aériens menés au cours de l’hiver 2020 ont toutefois permis de repérer des caribous dans le secteur où se trouve ce massif, selon ce qui se dégage d’un rapport produit par le MFFP. Ces cervidés font partie d’une population qui compte environ 225 bêtes et qui se trouve « dans un état extrêmement précaire », selon les experts du ministère.