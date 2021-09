Hydro-Québec raccorder les îles de la Madeleine à son réseau avec un câble sous-marin

Hydro-Québec souhaite construire un câble sous-marin entre la Gaspésie et les îles de la Madeleine, afin de raccorder l’archipel à son réseau. Cette solution de « transition énergétique », dont le coût est estimé à plus de 700 millions de dollars, doit permettre de réduire substantiellement la dépendance à l’actuelle centrale thermique, qui fonctionne au diesel.

Par voie de communiqué, Hydro-Québec a annoncé mardi que « la solution privilégiée » pour alimenter les îles de la Madeleine en électricité est le raccordement au moyen de câbles sous-marins de 225 km à partir de Percé, en Gaspésie.

Selon la société d’État, 76 % de la population de l’archipel serait favorable à cette option, qui doit permettre de réduire de 95 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à la situation actuelle. Actuellement, les îles de la Madeleine, un haut lieu touristique de la province, sont alimentées par la plus grande centrale thermique à moteur diesel du Québec.

Selon le plus récent bilan disponible pour le Québec, cette centrale, située à Cap-aux-Meules, a généré près 136 000 tonnes de GES en 2019. Une fois que les îles seront raccordées au réseau d’Hydro-Québec, en 2027, on prévoit que cette centrale sera toujours utilisée, mais uniquement « lors des pointes de consommation hivernale ».

« La transition énergétique aux îles de la Madeleine est une priorité, tant pour la communauté que pour notre gouvernement. La solution privilégiée permettra une réduction majeure de la consommation de combustibles fossiles en donnant accès aux Madelinots à une énergie propre et renouvelable. Elle sera déterminante pour l’atteinte des objectifs de décarbonisation de l’archipel et du Québec tout entier », a fait valoir le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, dans le communiqué publié mardi.

Hydro-Québec n’a pas précisé mardi quel pourrait être le coût du projet, qui fera l’objet d’une évaluation environnementale, notamment pour le passage du câble dans le golfe du Saint-Laurent. « En 2018, nous avions évalué le tout à 700 millions de dollars et le coût du projet sera plus élevé que cette évaluation préliminaire. De plus, sur un horizon 40 ans, la solution privilégiée permettra des économies de 300 millions par rapport au statu quo », a précisé Hydro-Québec, par courriel.

La Société d’État a par ailleurs promis de mettre en œuvre des solutions pour maintenir les emplois qui seront perdus à la centrale thermique. « La réflexion se poursuit sur les différents scénarios qui permettront de maintenir 82 emplois, et ce, en collaboration avec les partenaires locaux », a-t-on indiqué, dans une déclaration écrite.