Plus de 100 nouveaux incendies de forêt ont éclaté cette semaine en C.-B.

L’agence de protection des forêts contre le feu en Colombie-Britannique indique que plus de 100 nouveaux incendies ont éclaté cette semaine, alors que des orages et un retour au temps chaud ont contribué à porter à près de 300 le nombre de brasiers actifs dans cette province.

Plus d’une trentaine de ces incendies pourraient mettre en danger des personnes et des biens, et de nouvelles évacuations ont été ordonnées alors qu’un brasier de 325 kilomètres carrés près du lac White Rock a traversé l’autoroute 97 juste au sud de Monte Lake, entre Kamloops et Vernon, jeudi. Les autorités s’attendent à ce que la croissance de cet incendie continue.

L’agente d’information sur les incendies, Hannah Swift, a déclaré qu’elle n’avait pas de détails sur la distance exacte à laquelle l’incendie s’est propagé, mais qu’il brûlait des deux côtés de l’autoroute 97, qui est fermée sur un tronçon de 62 kilomètres.

Elle a ajouté que le vent pousse la fumée vers le nord-est et que la visibilité est faible dans la région.

La fumée est « une autre raison pour laquelle il est essentiel que toute personne faisant l’objet d’un ordre d’évacuation sorte de la zone et se mette en sécurité le plus rapidement possible », a-t-elle déclaré.

Hannah Swift a précisé que « de nombreux » propriétaires sont restés dans des zones soumises à des ordres d’évacuation dans les districts régionaux de Thompson-Nicola et Columbia Shuswap et que les équipes de lutte contre les incendies de forêt travaillaient avec la GRC jeudi soir pour les évacuer.

Le district régional de Columbia Shuswap a publié une mise à jour sur Facebook jeudi soir, affirmant que « la situation est extrêmement dangereuse et de plus en plus volatile ».

Rob Schweitzer, du Service de protection contre les incendies de forêt de la province, a affirmé que les feux sont particulièrement inquiétants en raison des forts vents qui pourraient les alimenter jeudi et vendredi.

M. Schweitzer a indiqué en conférence de presse, jeudi, que la GRC était venue porter main forte pour fermer l’autoroute 97 entre les communautés de Monty Lake et Falkland.

Le district régional de Columbia Shuswap a élargi ses ordres d’évacuation mercredi soir pour inclure environ 600 résidents de la communauté de Falkland. Les citoyens doivent s’inscrire dans un centre d’accueil à 50 km de chez eux.

Ailleurs, des ordres d’évacuation ont été réduits à des alertes. Le district régional de Thompson-Nicola a permis à des résidents de 45 propriétés près de l’incendie de Young Lake de retourner à leur domicile.

Le district régional de Cariboo a partiellement annulé un ordre d’évacuation publié en réponse à l’incendie de Flat Lake, mais il demeure effectif pour d’autres propriétés à risque.

On comptait jeudi plus de 60 ordres d’évacuation dans la province, touchant les résidents et les entreprises d’environ 4200 propriétés, qui ont reçu l’ordre de partir, car le feu menaçait leur terrain ou leurs issues vers un lieu sûr.

Le danger d’incendie est évalué de haut à extrême dans la région intérieure sud de la Colombie-Britannique, dans la vallée du bas Fraser, dans la Sunshine Coast et sur la majorité de l’île de Vancouver.

L’agence de protection des forêts contre le feu en Colombie-Britannique a été dépêchée à 1387 incendies qui ont ravagé 5730 kilomètres carrés depuis le début de la saison, a ajouté M. Schweitzer. La moyenne annuelle des 10 dernières années se situe à 797 incendies et 1220 kilomètres carrés.

Environnement Canada prévoyait jeudi des averses sur la majeure partie de la Colombie-Britannique pour la fin de semaine, ce qui pourrait donner un peu de répit aux pompiers forestiers. Mais ce sursis sera probablement de courte durée : le temps chaud et sec devrait être de retour la semaine prochaine.