Ottawa recule sur sa proposition d’augmenter le glyphosate autorisé dans les assiettes

Le gouvernement fédéral revient sur sa proposition d’augmenter la quantité de glyphosate autorisée à se retrouver dans les assiettes.

Mieux connu sous la marque Roundup, le glyphosate élimine les mauvaises herbes, accélère la moisson et uniformise les récoltes. Santé Canada avait publié en mai dernier un avis de consultation afin de hausser — parfois même de tripler — la quantité « de résidus susceptible de rester dans ou sur » les aliments comme le blé, les lentilles, l’avoine ou encore les haricots secs.

Dans un communiqué publié mercredi en fin de journée, Santé Canada a annoncé « suspendre » pour un an ce projet d’augmentation des limites maximales de résidus (LMR).

« Par conséquent, aucune augmentation des LMR n’aura lieu avant au moins le printemps 2022 », indique Santé Canada.

Les agriculteurs utilisent le glyphosate depuis des décennies, mais les effets qu’il pourrait avoir sur la santé des consommateurs demeurent flous. Classé en 2015 comme « cancérigène probable » par le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l’Organisation mondiale de la santé, il est interdit en Italie et en Allemagne. Santé Canada a homologué cet herbicide jusqu’en 2032, puisqu’on a jugé qu’il ne présentait « probablement pas de risque pour le cancer humain ».

Plusieurs voix se sont élevées contre la proposition initiale du fédéral. Dans son communiqué de mercredi, Ottawa annonce qu’il entamera des consultations « au sujet de certaines dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires » afin « d’accroître la transparence et d’équilibrer le processus de demande d’approbation des pesticides au Canada ».

L’industrie agroalimentaire se conforme largement aux seuils actuels de résidus de glyphosate autorisés. Les plus récentes données de Santé Canada indiquent que seulement 0,6 % des échantillons analysés dépassent les normes en vigueur.

L’utilisation du glyphosate augmente année après année dans les champs québécois depuis 1992. Les quantités vendues de glyphosate en 2019 (plus de 1878 tonnes) dépassent la moyenne des quatre dernières années (1680 tonnes) et représentent 54 % des ventes totales des herbicides, fongicides et insecticides en milieu agricole.