Un dépotoir agrandit à Drummondville, au grand dam de la Municipalité

En décrétant une «zone d’intervention spéciale» sur le territoire de Drummondville, Québec autorise la multinationale Waste Management (WM Québec) à contourner le zonage de la Municipalité pour agrandir un dépotoir. Il y a «urgence» d’agir soutient le gouvernement, alors que la Ville affirme «être mise au pied du mur».

Environ 350 000 tonnes de déchets de tout acabit prennent chaque année le chemin du site d’enfouissement situé à Saint-Nicéphore. Des ordures de la MRC de Drummondville et des régions environnantes y croupissent. Puisque ce dépotoir sera rempli au maximum de sa capacité d’ici septembre, le gouvernement avance que «l’urgence ou la gravité» de la situation justifie que l’on fasse fi de la volonté de la Municipalité de Drummondville. Les autres dépotoirs ne peuvent accueillir plus de déchets, et ne pas autoriser cet agrandissement «pourrait considérablement affecter la salubrité publique», peut-on lire dans le décret gouvernemental.

Or, la Ville s’est dite «surprise» d’apprendre la nouvelle dans la très officielle Gazette du Québec de mercredi. Ce projet va à l’encontre de «l’acceptabilité sociale», plaide-t-elle dans un communiqué. «Cette décision va complètement à l’encontre de la volonté de la population de Drummondville et de celle du conseil municipal, clairement exprimée à de nombreuses reprises auprès du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. D’ailleurs, toutes les décisions des tribunaux rendues à ce jour sur cette question ont donné raison à la Ville.»

Le décret autorise le dépotoir à continuer de recevoir jusqu’à 430 000 tonnes de déchets par année, pour les 10 prochaines années.

Cette autorisation devance de plusieurs mois un rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) à ce sujet. L’organisme gouvernemental doit statuer d’ici décembre sur un plan pan-québécois de gestion des déchets.

Selon le représentant de WM Québec, le gouvernement «n’a pas le luxe» d’attendre ce rapport, car le Québec pourrait autrement vivre «une crise des déchets».

«S’il y avait un seul site qui fermait dans le sud du Québec, il pourrait y avoir des déchets qui resteraient dans les rues», soutient Martin Dusseault, directeur des Affaires publiques de l’entreprise. Il reconnait par ailleurs qu’il ne s’agit «pas d’un décret traditionnel».

Tant la Ville de Drummondville que WM Québec prévoient étudier en profondeur les conséquences de ce décret avant de commenter davantage.

Un peu partout au Québec

Cette autorisation d’agrandissement de dépotoir est la toute dernière d’une liste qui s’allonge depuis quelques mois.

Le 2 juin dernier, le gouvernement a autorisé l’élargissement du plus gros site d’enfouissement du Québec, celui de Lachenaie, près de Terrebonne. Ce dépotoir reçoit les matières résiduelles de l’agglomération de Montréal, de la ville de Laval et des MRC de Deux-Montagnes, de Thérèse-De Blainville, de Mirabel, de La Rivière-du-Nord, des Moulins, de L’Assomption et de Joliette et de la totalité de la région de la Montérégie, ce qui représente 15 MRC.

Le BAPE avait recommandé cet hiver d’augmenter la superficie de ce dépotoir. Jusqu’à 1,25 million de tonnes de déchets par années pourra y être enterré, pour une durée de 5 ans.

Au début du mois de décembre, le gouvernement Legault a aussi publié un décret autorisant WM Québec à enfouir jusqu’à 18,6 millions de tonnes de déchets supplémentaires au dépotoir de Sainte-Sophie, à raison d’un million de tonnes par année, soit 2800 tonnes par jour.

Le site, situé à l’est de Saint-Jérôme, reçoit des déchets de la région immédiate et des municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal depuis 1964. Il contient déjà environ 20 millions de tonnes de déchets domestiques. L’expansion pourrait donc permettre de doubler cette quantité.

Puis, en Estrie, l’exploitant d’un autre site d’enfouissement veut aller de l’avant avec un projet d’expansion qui lui permettrait de stocker près de quatre millions de tonnes de déchets de plus au cours des 50 prochaines années. Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, n’a pas encore décidé s’il donnera son feu vert, mais le BAPE juge qu’il est injustifié de laisser le promoteur y enfouir autant de matières résiduelles.

Selon les données de Recyc-Québec, les Québécois ont généré 697 kilogrammes de déchets par habitant en 2018, alors que la moyenne se situait à 685 kilogrammes en 2015.