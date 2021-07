La tempête tropicale «Elsa» cible maintenant la Floride

Les conditions dans le sud de la Floride ont commencé à se détériorer alors que la tempête tropicale Elsa a ciblé les Keys tôt mardi, déclenchant une surveillance des ouragans sur des parties de la côte ouest de l’État, selon le Centre national des ouragans.

En plus des vents destructeurs et des fortes pluies, le centre basé à Miami a déclaré que la péninsule était en danger d’ondes de tempête potentiellement mortelles, d’inondations et de tornades isolées. Une veille d’ouragan a été émise pour le centre-ouest et la côte de Big Bend, d’Egmont Key à la rivière Steinhatchee.

De 3 à 5 pouces de pluie, avec des totaux maximums localisés allant jusqu’à 8 pouces de pluie, sont attendus jusqu’à mercredi dans les Keys et dans les parties sud-ouest et ouest de la péninsule de Floride. Quelques tornades sont possibles dans le sud de la Floride mardi matin et dans la péninsule de Floride plus tard dans la journée, a prévenu le centre.

Le gouverneur Ron DeSantis a étendu lundi l’état d’urgence existant à une douzaine de comtés et le président Joe Biden a approuvé une déclaration d’urgence pour l’État avant la tempête.

Un effort de sauvetage intensifié dans l’immeuble en copropriété effondré du sud de la Floride a été confronté à de nouvelles menaces météorologiques à l’approche de la tempête tropicale. Lundi, la foudre a forcé les équipes à suspendre la recherche des victimes de l’effondrement du 24 juin à Surfside dans les décombres remplis d’eau, ont annoncé des responsables.

Les vents maximums d’Elsa se sont renforcés à 95 km/h tôt mardi. Un lent renforcement est prévu jusqu’à mardi soir et Elsa pourrait être proche de la force d’un ouragan avant de toucher terre en Floride. La tempête devrait s’affaiblir après son déplacement vers l’intérieur des terres. Son noyau se trouvait à environ 80 kilomètres au sud-ouest de Key West et à 435 kilomètres au sud de Tampa. Il continuait de se déplacer vers le nord-nord-ouest à 19 km/h.

Elsa a touché terre à Cuba lundi après-midi près de Cienega de Zapata, un parc naturel peu habité. Elle s’est dirigée vers le nord-ouest à travers l’île, passant La Havane juste à l’est. Des précipitations de 5 à 10 pouces avec des quantités maximales isolées de 15 pouces sont attendues mardi dans certaines parties de Cuba, ce qui entraînera des crues soudaines et des coulées de boue importantes.

Il ne semble pas y avoir eu de dommages sérieux lors du passage d’Elsa au-dessus de Cuba.

Elsa a été le premier ouragan de la saison atlantique jusqu’à samedi matin et a causé des dégâts considérables sur plusieurs îles des Caraïbes vendredi. En tant que tempête tropicale, elle a entraîné la mort d’une personne à Sainte-Lucie et d’un garçon de 15 ans et d’une femme de 75 ans lors d’incidents distincts en République dominicaine.