4 Faite de filets et de pieux installés sur la grève, la fascine permet de pêcher au fil des marées que ce que les clients commandent, laissant le reste aux bélugas et à la mer. « Dans la fascine, les poissons sont toujours dans l’eau. S’il n’y a pas assez de prises, ou que la marée descend trop bas, on lève les filets avant la marée basse pour relâcher le poisson. S’il y a plus de prises que ce qu’on peut traiter, on relâche aussi le surplus. » Francis Vachon Le Devoir