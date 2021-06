L’éthanol pour l'essence va exercer une pression énorme sur le secteur agricole

Jean Santerre - Abonné 7 juin 2021 08 h 01

Déconnecté, comme jamais!

A l'évidence, une politique avec une vision en tunnel, qui ne vise qu'un objectif floué par une myopie condescendante des origines du problème.

En contradiction avec le virage pourtant annoncé, souhaité, supporté par des politiques en place et déjà bien en marche de l'électrification des transports.

Il ne s'agit plus de rendre les carburants plus propres, car c'est une tautologies et nous ne pourrions que les rendre moins SALE, mais de réduire ou d'éliminer leurs utilisations de manière urgente.

Des mesures beaucoup plus efficaces et totalement abordables voire économiquement avantageuses auraient un bien meilleur effet immédiat.

Les manufacturiers produisent déjà des véhicules plus économique et des technologies plus respectueuses, l'arrêt automatique du moteur a l'arrêt qui est obligatoire dans certaines juridictions et l'hybridation qui la permet en ajoutant la récupération de l'énergie perdue au freinage.

La Toyota Prius est produite depuis plus de trente ans et rien n'empêchait quiconque d'utiliser cette technologie dans tous leurs véhicules, sauf l'ineptie réglementaire de l'exiger par la santé publique que l'on entend trop souvent ces temps ci et uniquement pour l'urgence d'une pandémie alors que chaque année plus de 1 500 personnes meurent prématurément de complications de santé lié à la pollution atmosphérique.

Comment peut on aveuglement croire que les gaz d'échappement de la combustion de produits pétroliers soit propre? C'est idiot et malhonnête.

De plus il n'y a aucun découragement législatif pour la production de véhicules inutilement gros, lourd et plus polluants que sont les VUS et "pick-up" du dimanche qui échappent aux réglementations plus strictes en matière de pollution imposée au voiture.

Cette politique tente de créer d'autres problèmes en évitant le véritable enjeux: il faut sortir du pétrole!

Cela est déjà en marche et tout investissement pour faire perdurer l'usage du pétrole est à risque de pertes dans un horizon très court.

Et en plus cette