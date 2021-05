Tous les caribous de Charlevoix iront en captivité

Le gouvernement Legault a choisi de délaisser pas moins de 83 projets d’aires protégées dans le cadre du processus qui a mené à l’atteinte de la cible de protection de 17 % des milieux naturels terrestres du Québec avant la fin de 2020. Tous ces projets étaient pourtant « issus des travaux de concertation régionale et autochtone » du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

Parmi les projets mis de côté, on compte au moins une dizaine de territoires qui auraient permis d’accroître les mesures de protection du caribou forestier, selon des intervenants bien au fait du dossier. Ces territoires totalisent au moins 2000 km2, selon une comptabilisation non exhaustive. Parmi ceux-ci, on retrouvait un projet de 310 km2 mis en avant par le MELCC et désigné comme « secteur prioritaire » du caribou. On comptait aussi une série de quatre projets portés notamment par les Innus et situés dans la région du réservoir Pipmuacan, dans le nord-est du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Tous ces secteurs propices à la survie du cervidé menacé sont situés au sud de la limite nordique des forêts attribuables.