Trudeau promet de réduire les GES du Canada «de 40% à 45%» d’ici 2030

Le gouvernement Trudeau a annoncé jeudi matin que le Canada s’engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays de 40 % à 45 % d’ici 2030, par rapport au niveau de 2005. L’annonce a été faite par le premier ministre Justin Trudeau à la tribune du sommet international sur le climat organisé à l’invitation du gouvernement américain.

« Nous devons agir maintenant, parce qu’il n’existe pas de vaccin contre une planète polluée », a-t-il fait valoir dans le cadre d’une courte allocution jeudi matin. « Pendant qu’on se fie à la science pour sauver des vies et développer des vaccins, on doit aussi écouter la science climatique qui nous dit qu’on fait face à une menace existentielle », a-t-il ajouté.

M. Trudeau a ainsi rappelé à la communauté internationale que son gouvernement a annoncé en décembre dernier une bonification de son plan climatique, et notamment une hausse de tarification du carbone. « Le prix sur la pollution atteindre en 2030 170 $ la tonne », a-t-il insisté. D’autres mesures ont été annoncées dans le cadre du plus récent budget fédéral, a-t-il ajouté, avant de rappeler l’ambition du Canada de planter deux milliards d’arbres.

Dans ce contexte, « le Canada est en mesure d’augmenter son ambition climatique », a insisté le premier ministre. « Notre nouvelle cible pour 2030 est de réduire nos émissions de 2005 de 40 % à 45 % », a-t-il annoncé. « Et nous allons renforcer continuellement notre plan et prendre davantage de mesures pour atteindre le net zéro d’ici 2050. »

Émissions à la hausse

Le plus récent bilan des émissions de gaz à effet de serre du Canada publié la semaine dernière par Ottawa démontre que les émissions de GES ont augmenté en 2019 au Canada, pour atteindre 730 millions de tonnes (Mt) t, soit une hausse d’un million de tonnes par rapport à 2018. Les émissions ont augmenté à chaque année entre 2016 et 2019.

Cette hausse des émissions est principalement imputable au secteur des transports et à l’industrie des énergies fossiles. Depuis 2005, le « transport routier » a vu ses émissions passer de 130 Mt à 153 Mt. Les émissions du secteur de l’« extraction de pétrole et de gaz » sont passées de 63 Mt à 105 Mt au cours de la même période. Ce bond de 42 Mt « s’explique par une hausse de 200 % de l’extraction de bitume et de pétrole brut synthétique des sables bitumineux canadiens depuis 2005 », souligne le résumé des données publié par le gouvernement Trudeau.

Qui plus est, les émissions du pays ont reculé d’à peine 1,2 % depuis 2005, année de référence utilisée par le gouvernement fédéral pour fixer ses cibles de réduction des GES.

Dans le cadre du projet de loi C-12, qui doit permettre de placer le Canada sur la voie de la « carboneutralité » d’ici 2050, le gouvernement Trudeau a toutefois promis d’en faire plus. À compter de 2030 et jusqu’en 2045, les cibles devraient également être révisées tous les cinq ans en tenant compte des « meilleures données scientifiques disponibles et des engagements internationaux du Canada par rapport aux changements climatiques ». Chaque nouvelle cible quinquennale devra être accompagnée d’un plan précis pour l’atteindre.