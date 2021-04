10 livres pour s'aider à réduire les déchets dans la cuisine

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

IKEA a fait grand bruit avec la parution de son livre de recettes Cuisiner avec les retailles, dont l’édition numérique est offerte gratuitement sur son site Internet. Le géant suédois surfe ici sur la vague antigaspillage qui a envahi les rayons des librairies ces dernières années. Envie de réduire la taille du bac à compost ? Voici dix ouvrages à se mettre sous la dent pour quiconque aspire à devenir expert du pesto de fanes, des muffins aux pelures de bananes ou du bouillon aux épluchures.

Un potager dans ma cuisine (Les Éditions de l’Homme)

L’horticultrice américaine Katie Elzer-Peters partage ses meilleures astuces pour arriver à faire repousser les déchets verts des légumes et des fruits qu’on consomme au quotidien. En tout, 25 projets pour avoir toujours des herbes et des laitues fraîches sous la main. De quoi amuser les petits comme les grands !

1, 2, 3 vies, recettes zéro gaspi (Glénat)

Spécialiste québécoise des recettes antigaspillage grâce à son blogue Chic frigo sans fric, la conférencière Florence-Léa Siry propose ici des dizaines de recettes. Objectif : offrir jusqu’à trois vies aux aliments. Elle suggère par exemple de faire un sirop de nos retailles de fraises afin de sucrer notre crème fouettée. Une fois congelé, le reste de crème se transformera en crème glacée, parfaite pour créer un banana split maison.

L’épluchure, la fane et le trognon. Le livre de cuisine anti-gaspillage (Éditions de la Martinière)

Militant pour une cuisine zéro déchet, Aurélie Thérond a déjà signé plusieurs livres de cuisine antigaspillage. On lui doit notamment 60 recettes pour utiliser les jaunes et les blancs d’œufs qu’il vous reste, de même que 60 recettes pour utiliser le pain et le vin qu’il vous reste. Cette fois, l’autrice publie ce mois-ci un nouvel ouvrage qui recense 60 recettes pour récupérer les restes de fruits et légumes.

Mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller (Les éditions La Presse)

À la base du zéro déchet ? La conservation des aliments, bien sûr. La chimiste de formation Anne-Marie Desbiens consacre tout un guide à expliquer pourquoi certains produits se gâtent plus vite que d’autres et comment en optimiser la conservation, toujours dans l’objectif de limiter le gaspillage dans la cuisine. Pour tout savoir sur les levures, les moisissures et les bactéries à l’œuvre !

Soupes (presque) zéro déchet (First Éditions)

Après les salades, les lunchs, les quiches et les hors-d’œuvre, la prolifique autrice danoise Lene Knudsen nous invite à réinventer nos soupes et nos potages en valorisant certains « déchets ». Pour y arriver, elle a créé pas moins de 70 recettes vraiment pas compliquées.

Jardin zéro déchet. Techniques et astuces bios et écolos (Les Éditions de l’Homme)

Et si on commençait par aménager notre petit potager zéro déchet ? Dans son plus récent guide, l’autrice américaine Shawna Coronado énumère des dizaines de solutions de rechange écoresponsables pour réduire les déchets issus du jardinage, du terreau maison au contrôle des ravageurs en passant par le compostage.

Ma cuisine zéro déchet. 120 recettes sans rien jeter (vraiment rien !) (Éditions Solar)

En tant que styliste culinaire, Delphine Brunet a expérimenté beaucoup de choses en cuisine. La centaine de recettes qu’elle a élaborées pour cet ouvrage sont non seulement économiques et accessibles, mais elles nous font découvrir les techniques les plus appropriées pour tirer profit des racines, des cosses, des écorces, des épluchures, des fanes et même des pépins.

Sauver la planète une bouchée à la fois (Les éditions La Presse)

Cet essai du nutritionniste Bernard Lavallée toujours d’actualité lance quelques pistes faisant la promotion de choix alimentaires plus respectueux de l’environnement. Selon le Nutritionniste urbain, on peut verdir notre assiette en privilégiant les aliments locaux ou en cuisinant les aliments un peu fatigués, entre autres choses.

Ma bible du zéro déchet (Leduc S.)

La blogueuse Monica Da Silva a recensé 200 trucs et astuces pour faciliter la vie des néophytes de la philosophie zéro déchet, non seulement dans la cuisine, mais aussi dans les autres sphères de la vie quotidienne. Un bon ouvrage pour s’initier à la question.

Menus zéro déchet (Mango)

Pour nous aider à nous organiser dans la planification des repas, Amélie Roman a créé plusieurs recettes gourmandes maximisant l’utilisation des produits de saison, de même que les listes de courses associées. Certes, les références sont plutôt françaises, mais l’autrice nous donne tout de même une bonne dose d’inspiration.