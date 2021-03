Devrait-on limiter la publicité automobile comme on l’a fait pour le tabac?

Comme l’attrait des camions légers sur les routes augmente sans cesse au pays, l’organisme Équiterre propose carrément de s’inspirer des restrictions publicitaires existantes contre le tabac et des campagnes contre la vitesse au volant pour tenter de réduire la dépendance à ces véhicules énergivores.

En 2020, quatre véhicules personnels neufs sur cinq (79,9 %) sont des camionnettes, des minifourgonnettes ou des VUS. Des pays ont déjà commencé à réglementer la publicité faisant la promotion des gros engins jugés nuisibles à l’environnement.

L’organisme écologiste Équiterre fait sa recommandation dans un rapport diffusé ce mardi. Le rapport d’une trentaine de pages s’intitule Sans limite. La publicité automobile au Canada. Ce n’est d'ailleurs pas la première fois que l’organisme basé à Montréal dit souhaiter l’adoption d’une telle mesure.

« Les véhicules vendus sont de plus en plus gros, de plus en plus lourds et de plus en plus énergivores », résume Andréanne Brazeau, analyste en mobilité pour Équiterre un communiqué diffusé en matinée.

Le rapport soulève trois problèmes liés à l’industrie de la publicité :