Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) soulève de sérieux doutes sur les bénéfices climatiques du projet de GNL Québec, estimant plutôt que cette usine gazière provoquera une hausse des émissions de gaz à effet de serre (GES) et qu’elle pourrait ralentir la transition énergétique nécessaire pour lutter contre la crise climatique. Les commissaires soulignent également qu’en matière d’acceptabilité sociale, les risques dépassent les avantages.

Dans un rapport très attendu publié mercredi, le BAPE souligne que « les émissions de GES associées à l’approvisionnement en gaz naturel en amont et la substitution incertaine à des énergies plus polluantes en aval ne permettent pas à la commission de confirmer le bilan positif du projet mis de l’avant par l’initiateur ».

Dans ce contexte, le gouvernement Legault « ne peut escompter des réductions nettes de GES au niveau mondial. La valeur de référence associée au projet qui devrait être retenue pour la prise de décision gouvernementale serait plutôt un ajout net d’émissions de GES, bien que la commission ne puisse l’établir de manière précise ».

La commission ajoute que la mise en place de cette usine d’exportation de gaz albertain « pourrait constituer un frein à la transition énergétique sur les marchés visés par le projet », puisque l’achat à long terme de ce gaz naturel d’origine fossile « aurait pour conséquence de verrouiller les choix énergétiques des pays clients et, conséquemment, les émissions de GES associées à la combustion du gaz naturel qui y serait livré ». Ainsi, « la transition de ces pays vers une économie sobre en carbone pourrait en être retardée ».

Le BAPE soulève en outre des doutes sur la demande future pour le gaz naturel liquéfié. « La croissance de la demande mondiale de GNL anticipée par l’initiateur est incertaine compte tenu des répercussions de la pandémie de la COVID-19, de l’évolution des engagements des gouvernements dans la lutte aux changements climatiques et du scepticisme croissant des investisseurs à l’égard des projets axés sur les énergies fossiles », peut-on lire dans le rapport.

« Dans ce contexte, la commission considère que la compétition dans laquelle l’initiateur s’est engagé pour sécuriser des contrats de vente de GNL à long terme apparaît difficile et que la fenêtre d’opportunité pour le projet semble s’être considérablement réduite depuis l’annonce initiale, en 2014 », ajoute-t-on.

En matière d’acceptabilité sociale, le BAPE constate que le « débat fortement polarisé dans le milieu d’accueil, mais aussi dans l’ensemble du Québec, la commission n’a pas été en mesure de se prononcer sur l’acceptabilité sociale à l’égard du projet, même si globalement, selon l’analyse qu’elle en a faite, la somme des risques afférents au projet dépasse celle de ses avantages ».

Bilan de gaz à effet de serre

Selon les données de l’entreprise, le recours au gaz liquéfié au Saguenay permettrait de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) de 28 millions de tonnes, ce qui contribuerait à la « transition » vers un monde sobre en carbone, et donc à la lutte contre les bouleversements climatiques.



Les experts du gouvernement du Québec ont cependant soulevé des questions sur les incidences climatiques du projet. Selon un avis produit par la « direction de l’expertise climatique » du ministère de l’Environnement, « les impacts du projet à une échelle planétaire sont très difficiles à anticiper », notamment parce qu’on ne connaît pas encore les clients de GNL Québec. On ignore donc comment sera utilisé ce gaz naturel.

Dans le cadre des audiences du BAPE, à l’automne 2020, les représentants de GNL Québec avaient d’ailleurs admis que la négociation de contrats de vente est un long processus qui ne peut se conclure que dans les mois qui précèdent une décision de construction de l’usine, décision qui sera vraisemblablement prise en 2022. L’entreprise avait alors indiqué que des discussions ont lieu avec des acheteurs en Pologne, en Allemagne, en Corée du Sud et en Chine, mais sans donner davantage de détails.

En s’appuyant sur une étude réalisée pour GNL Québec par le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG), les représentants de l’entreprise avaient affirmé au BAPE que 60 % du gaz de GNL Québec remplacerait du charbon. Une autre part, située entre 25 % et 30 %, remplacerait du gaz naturel. Ce serait le cas en Europe, où le gaz naturel exploité en Alberta permettrait à certaines entreprises ou pays de changer de fournisseur. Enfin, une partie du gaz pourrait aussi remplacer des énergies moins polluantes, dont des énergies renouvelables.

Dans le cadre des audiences du BAPE, le porte-parole du CIRAIG, Pierre-Olivier Roy, avait en outre affirmé qu’il existe des « incertitudes » sur le bilan climatique du projet de GNL Québec. « On ne peut pas prévoir l’avenir à l’heure actuelle. Il y a toujours des fluctuations possibles », a-t-il dit. M. Roy a alors indiqué qu’en fonction des contrats de vente qui seraient signés par l’entreprise, le bilan pourrait mener, selon les extrêmes, à une réduction de « 80 millions de tonnes » par année de GES, ou alors une hausse globale de « 40 millions de tonnes » de GES.

À l’échelle canadienne, les experts du ministère de l’Environnement évaluent que les émissions liées à l’exploitation, au traitement et au transport du gaz jusqu’au Saguenay équivaudraient à 7,9 millions de tonnes de GES par année. Et globalement, le projet Énergie Saguenay « pourrait faire augmenter les émissions de GES canadiennes d’environ 8,5 millions de tonnes d’équivalents CO₂ par année ». Cela équivaut à l’ajout de 3,4 millions de voitures sur les routes.

Fracturation hydraulique

Par ailleurs, le gaz naturel qui serait liquéfié au Saguenay serait principalement exploité par fracturation, une industrie controversée qui est interdite au Québec. En s’appuyant sur la productivité maximale d’un puits gazier en Alberta et sur la quantité de gaz naturel qui serait liquéfiée et exportée d’Énergie Saguenay, soit 11 millions de tonnes par année, le spécialiste en géologie Marc Durand a calculé qu’il faudrait plus de 16 000 de ces puits fracturés pour alimenter l’usine sur une période de 50 ans.

Le forage de chaque puits peut nécessiter jusqu’à 10 millions de litres d’eau, auxquels sont ajoutés différents produits, dont certains sont toxiques pour la santé humaine. « La fracturation hydraulique comporte des risques importants pour la santé humaine des communautés vivant à proximité des puits », avait d’ailleurs soutenu l’Association québécoise des médecins pour l’environnement dans son mémoire déposé au BAPE.

S’il est aujourd’hui présenté par ses partisans comme un élément de la « transition énergétique », le projet de GNL Québec a d’abord été conçu pour trouver de nouveaux débouchés pour la production gazière de l’ouest canadien, principalement celle de l’Alberta.

Le tout premier paragraphe présentant le « contexte » du projet Énergie Saguenay, dans l’avis déposé en 2015 au gouvernement fédéral, précise d’ailleurs ceci : « La production de gaz naturel de l’Ouest canadien qui était auparavant exportée vers les États-Unis sature maintenant le marché canadien et crée des surplus. Simultanément, la capacité de production de gaz naturel au Canada augmente, entraînant une baisse de prix du gaz en Amérique du Nord, ce qui accroît l’intérêt pour l’exportation du gaz naturel vers les marchés mondiaux. »