Ottawa donne son feu vert à la construction du port industriel de Contrecœur

J-Paul Thivierge - Abonné 2 mars 2021 15 h 04

J'ai déjà fait de la voile sur petit catamaran et sur planche à voile sur le fleuve autour de ces îles et ce n'est pas la circulation des cargos et navires qui était le plus risquée , on les voi venir de loin et ils se déplacent à moins de 30 Kmh.

Les plus dangereux ce sont les yatch, lea autres embarcations sportives motorisées transportant des personnes qui s'amusent font du ski nautique sans trop regarder devant comme ce "in board" qui a tué J Godin il y a quelques années, un navigateur très expérimenté naviguait sur son voilier avec un mat de plus de 27 pieds et 2 voiles blanches visibles à plusieurs Km ,

une journée de beau temps et de bonne visibilité et pourtant son voilier a été coupé en 2 par le yatch à gros moteur.

Le conducteur a prétendu en cours qu'il ne l'avait PAS VU...

peut être qu'il ne regardait pas où il allait où regardait les autres passagers de sa bateau à gros moteur de 40 pieds.

Cependant, même à 70 KMh, c'est 20 mètres par seconde en 10 secondes un pilote attentif aurait pu changer de trajectoire

et éviter le voilier... mais il a été jugé non coupable ; https://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-divers/200907/17/01-885158-un-bateau-a-moteur-percute-un-voilier-et-tue-son-occupant.php

Le 17 juillet 2009 Un homme de 69 ans est mort, vendredi après-midi, lorsque son voilier a été percuté

par un bateau à moteur au large de Pointe-aux-Trembles, sur le fleuve St-Laurent.

Le navigateur profitait de l'après-midi ensoleillé sur sa petite embarcation lorsque, vers 15 heures,

un bateau à moteur long d'environ 13 mètres lui a littéralement passé dessus.

Après avoir subi de profondes lacérations, (artère fémorale ) la victime a été transportée à l'hôpital. Son décès a été confirmé en fin d'après-midi.

Selon moi pour les « paddle board « comme les kayaks et autres petites embarcations non motorisés

ce ne sont pas les portes conteneurs qui sont les plus dangereux .