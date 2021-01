L’année 2020 a été la plus chaude enregistrée dans le monde

Pandémie ou pas, le climat planétaire continue de se réchauffer à un rythme inquiétant, si bien que l’année 2020 a été la plus chaude jamais enregistrée, selon les données scientifiques publiées vendredi. Le réchauffement global se rapproche d’ailleurs dangereusement du seuil à ne pas dépasser pour éviter les pires bouleversements climatiques.

Les données rendues publiques par le service européen Copernicus sur le changement climatique (C3S), une référence dans le domaine, démontrent que la moyenne mondiale des températures a atteint en 2020 un réchauffement de 1,25 °C par rapport à l’ère préindustrielle.

À titre de comparaison, il faut noter que l’objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris sur le climat vise à limiter le réchauffement à 1,5 °C, un seuil qui pourrait être atteint d’ici la fin de la présente décennie, selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), qui publie également des données climatiques. Passé ce seuil, les impacts des bouleversements du climat seront de plus en plus sévères, voire irréversibles dans certains cas.

Extrêmes climatiques

L’OMM avait déjà indiqué en décembre que 2020 se classerait parmi les trois années les plus chaudes. Le service européen C3S est venu confirmer cela vendredi, en précisant que 2020 était en fait à égalité avec 2016, qui était auparavant l’année la plus chaude enregistrée depuis que l’activité humaine a commencé à perturber durablement le climat mondial.

À la différence de 2016, cependant, 2020 n’a pas été marquée par un épisode El Niño, un phénomène océanique naturel qui entraîne une hausse des températures. « Il est assez clair qu’en l’absence des impacts d’El Niño et de La Niña [qui provoquent un refroidissement] sur la température d’une année à l’autre, 2020 serait l’année la plus chaude jamais enregistrée », a d’ailleurs précisé à l’Agence France-Presse Zeke Hausfather, climatologue au Breakthrough Institute. Le monde, a-t-il rappelé, a gagné 0,2 °C par décennie depuis les années 1970.

L’année 2020 a par ailleurs été marquée par plusieurs phénomènes climatiques extrêmes attribués, au moins en partie, aux effets des bouleversements climatiques. L’année a ainsi débuté alors que des feux majeurs faisaient rage en Australie. D’importants incendies ont aussi frappé la Californie et d’autres régions de l’Ouest américain l’automne dernier, tandis que la saison des ouragans de 2020 a été particulièrement forte.

En Arctique, principalement en Sibérie, l’année a également été marquée par une saison de feux de forêt « exceptionnellement dynamique », libérant 244 millions de CO₂, ce qui constitue un nouveau record.

+1,25 °C C’est le réchauffement moyen des températures observé en 2020 par rapport à l’ère préindustrielle.

Le pire est à venir

Au-delà d’une seule année isolée, la période 2015-2020 est la plus chaude jamais enregistrée, et la dernière décennie (2011-2020) est également la plus chaude depuis le début de l’ère industrielle.

« Il n’est pas surprenant que la dernière décennie ait été la plus chaude jamais enregistrée, et cela nous rappelle encore une fois l’urgence de réduire les émissions de manière ambitieuse afin de prévenir les effets néfastes sur le climat à l’avenir », a souligné par voie de communiqué Carlo Buontempo, directeur du C3S.

En effet, si l’année 2020 a été marquée par un recul record de près de 7 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), cela ne changera rien à la trajectoire climatique dangereuse sur laquelle s’est engagée l’humanité au fil des décennies.

À titre d’exemple, la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère terrestre a battu de nouveaux records en 2020, selon l’OMM. « Le dioxyde de carbone demeure pendant des siècles dans l’atmosphère, et encore plus longtemps dans les océans. La dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO₂ comparable, c’était il y a trois à cinq millions d’années : la température était alors de 2 à 3 °C plus élevée qu’aujourd’hui et le niveau de la mer était supérieur de 10 à 20 mètres au niveau actuel, mais nous n’étions pas 7,7 milliards », a indiqué le secrétaire général de l’OMM, M. Petteri Taalas, en publiant les données, à la fin du mois de novembre.

Le pire est d’ailleurs à venir, si la communauté internationale ne parvient pas à réduire les émissions mondiales de façon importante d’ici 2030. Pour espérer limiter le réchauffement selon les recommandations des scientifiques, soit à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle, il faudrait que les émissions mondiales de GES chutent de 7,6 % chaque année entre 2020 et 2030.

En ce sens, le type de relance qui suivra la crise mondiale provoquée par la COVID-19 sera crucial pour l’avenir du climat planétaire, rappelait en décembre dernier le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Selon lui, la relance est « l’occasion de mettre nos économies et nos sociétés sur une voie verte ». Or, « ce n’est pas encore le cas », a déploré M. Guterres, signalant que les membres du G20 dépensent 50 % de plus dans leurs plans de relance et de sauvetage pour les secteurs liés à la production et à la consommation de combustibles fossiles que pour les énergies à faible teneur en carbone.

Dépendance aux fossiles

Malgré le développement accéléré des énergies renouvelables au cours des dernières années, les énergies fossiles représentent toujours 80 % de l’énergie primaire mondiale, un taux qui demeure le même depuis 30 ans. Tant au Canada que dans d’autres régions du monde, plusieurs projets en développement doivent d’ailleurs permettre d’exploiter davantage d’énergies fossiles, notamment du pétrole et du gaz naturel.

Pour le moment, le monde se dirige donc toujours vers un réchauffement de 3 °C à 4 °C d’ici la fin du siècle. Selon le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), un tel scénario rendrait le monde qu’on connaît actuellement « méconnaissable », avec un « recul de l’espérance de vie » et « un recul de la qualité de vie » dans plusieurs régions de la planète.

« L’état de santé et de bien-être » de la population serait ainsi « substantiellement réduit » par rapport à 2020, et cet état continuerait de se dégrader au cours des décennies suivantes. Le GIEC a d’ailleurs mis en garde contre une hausse « majeure » des prix des aliments, des conflits et des migrations climatiques.

« Carboneutralité »

En 2020, malgré le report sur somme de l’ONU sur le climat (COP26), 127 pays représentant 63 % des émissions mondiales ont affirmé qu’ils évaluaient l’option d’atteindre une cible de « carboneutralité » d’ici 2050 ou alors ont pris des engagements à cet effet. Le Canada fait partie de ces pays qui se sont engagés à respecter un tel objectif, qui est essentiel pour limiter le réchauffement.

Si tous les États engagés atteignent leur cible, il sera possible de limiter le réchauffement à 2,1 °C d’ici 2100, selon le scénario le plus optimiste publié à l’automne 2020 par l’organisation Climate Action Tracker.

Cela nous rapprocherait des objectifs de l’Accord de Paris, mais les répercussions seraient tout de même majeures à l’échelle du globe. Selon un scénario de réchauffement de plus de 2 °C, la perte d’écosystèmes serait très difficile à freiner. Les récifs de corail du monde, par exemple, seraient « éliminés », tandis que les forêts tropicales seraient « sévèrement endommagées », ce qui nuirait sérieusement à leur capacité de séquestrer du carbone et donc de limiter le réchauffement. Le rythme global d’extinction d’espèces augmenterait par ailleurs significativement.