Un organisme de défense des animaux veut empêcher l’abattage de cerfs à Longueuil

Appuyé par l’avocate Anne-France Goldwater, l’organisme Sauvetage Animal Rescue, espère pouvoir empêcher l’abattage de 15 cerfs de Virginie dans le parc Michel-Chartrand, une opération décrétée par la Ville de Longueuil la semaine dernière.

L’organisme prévoit la tenue d’une conférence de presse virtuelle à 13 h lundi afin de faire le point sur la situation.

Malgré la controverse, le conseil municipal de Longueuil a approuvé mardi dernier, dans un vote de 9 contre 5, l’abattage de 15 chevreuils qui fréquentent le parc Michel-Chartrand. Selon les autorités, le nombre trop élevé de cervidés met en péril la biodiversité animale et végétale dans ce parc, nuit à la régénérescence de la forêt et serait même nuisible à la santé des cerfs eux-mêmes.

Un permis d’abattage a été délivré par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et celui-ci est valide du 23 novembre au 4 décembre. Lundi matin, la Ville n’a pas été en mesure de donner plus de détails sur la suite des opérations.

Longueuil prévoit la capture et l’euthanasie des animaux. La viande doit par la suite être remise à Moisson Rive-Sud, qui la redistribuera aux banques alimentaires et organismes locaux.

Sauvetage Animal Rescue ne voit pas la situation du même œil et propose à la Ville de relocaliser les 15 cervidés. Le directeur général de l’organisme, Eric Dussault, estime que les bêtes pourraient être capturées et mis en quarantaine dans un enclos du parc Michel-Chartrand pour s’assurer qu’ils sont exempts de la maladie de Lyme et qu’ils sont en bonne santé. Les cerfs pourraient ensuite être transférés dans des refuges, notamment au Zoo Miller, à Frampton, en Beauce, a expliqué M. Dussault au Devoir lundi matin.

L’avocate Anne-France Goldwater, qui avait pris la défense des pitbulls montréalais dans les dernières années, a décidé de s’impliquer dans le dossier. Sur sa page Facebook dimanche, elle a critiqué la décision de la Ville de Longueuil. Elle estime qu’il n’en coûterait rien à la Ville de sauver les cerfs, alors que leur abattage représente une dépense de 65 000 $, dit-elle. « Si on choisit la voie de l’abattage, les survivants vont devenir plus fertiles et nous allons nous retrouver avec la même situation de surpopulation d’ici un an ou deux », a-t-elle soutenu.

L’avocate a invité la mairesse Sylvie Parent à la rencontrer lundi afin de convenir d’une autre solution pour sauver les cerfs. Me Goldwater participera à la conférence de presse de Sauvetage Animal Rescue lundi après-midi.