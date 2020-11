Québec injecte 6,7 milliards pour lutter contre les changements climatiques

Le gouvernement Legault consacrera 6,7 milliards de dollars d’ici cinq ans dans le cadre de la mise en œuvre du « Plan pour une économie verte ». Québec espère ainsi que la relance économique au sortir de la pandémie s’inscrira dans la trajectoire de la lutte contre les changements climatiques.

« On le sait, la planète se réchauffe. À long terme, c’est très grave », a fait valoir lundi le premier ministre François Legault, en présentant à Montréal son plan de lutte contre les bouleversements du climat. « On a un devoir envers les prochaines générations », a-t-il ajouté.

Avec le « Plan pour une économie verte », « le gouvernement jette les bases d’une relance économique verte et réitère l’engagement du Québec de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % d’ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990 », a aussi fait valoir M. Legault. « L’importance des sommes consacrées à cette politique cadre d’électrification et de lutte contre les changements climatiques démontre la volonté du gouvernement de faire du Québec un leader de l’économie verte en s’appuyant sur sa grande force, son électricité propre. »

Comme le dévoilait Le Devoir lundi matin, l’effort climatique du Québec passera d’abord par des investissements dans le secteur des transports, qui bénéficiera de 3,6 milliards de dollars sur la période 2021-2026.

Le gouvernement devrait ainsi injecter plus d’un milliard de dollars en cinq ans afin de bonifier substantiellement l’électrification du parc automobile de la province. Cela passera essentiellement par le maintien des subventions destinées aux acheteurs et par la multiplication des bornes de recharge sur le réseau routier, dans le secteur résidentiel et en milieu de travail.

Québec espère dans un premier temps que 1,5 million de véhicules électriques rouleront sur nos routes d’ici 2030 (contre environ 80 000 à l’heure actuelle), ce qui équivaudrait alors à environ 30 % des « véhicules automobiles légers ». Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a aussi confirmé lundi que la vente de voitures neuves à essence sera interdite dès 2035.

Le gouvernement a également prévu près de 500 millions, toujours sur une période de cinq ans, afin d’électrifier progressivement les autobus urbains, les autobus scolaires et les autobus interurbains. D’ici la fin de la décennie, la moitié des autobus scolaires pourraient ainsi être électriques. On souhaite aussi électrifier 40 % de la flotte de taxis.

Une autre enveloppe de 1,5 milliard de dollars est prévue pour contribuer à la réalisation de six projets de « transport collectif électrique » d’ici 2030. Déjà connus, ces projets comprennent le réseau « structurant » de Québec, mais aussi des projets dans la région de Montréal, dont des bonifications au Réseau express métropolitain.

Considérée comme une priorité par plusieurs experts, l’adaptation aux impacts des bouleversements climatiques est aussi inscrite dans le plan Legault. Près de 300 millions de dollars y seront consacrés d’ici 2026. La liste détaillée comprend un « plan de protection » contre les inondations, des mesures pour réduire les îlots de chaleur et l’évaluation de la « vulnérabilité » des infrastructures critiques (transport, production d’énergie, eau potable, etc.). Une cartographie complète des zones côtières menacées doit également être parachevée en 2025.

Retard climatique

Pour le moment, le Québec est toujours très en retard sur ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le recul atteint à peine 9 %, a rappelé M. Legault, alors que l’objectif pour la fin de 2020 était une baisse de 20 %. Au lieu de diminuer, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté chaque année au Québec entre 2014 et 2017, selon les plus récentes données officielles disponibles.

Toujours selon les données gouvernementales, cet échec s’explique notamment par une croissance marquée des émissions de GES du secteur des transports, qui ont connu un bond de 23 % depuis 1990. Elles atteignaient ainsi 34,06 millions de tonnes en 2017, soit 43,3 % de toutes les émissions du Québec.

Le seul secteur du « transport routier » a connu une croissance de ses émissions de 49,6 % entre 1990 et 2017, au point de représenter plus du tiers des GES du Québec.

D’autres détails suivront.