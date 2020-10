Ottawa interdira six types d’articles en plastique à usage unique

Le gouvernement Trudeau promet que le Canada produira « zéro déchet » de plastique d’ici 2030, grâce au bannissement de certains produits d’usage courant et à une bonification des mesures de recyclage. Mais le plastique est là pour rester dans l’économie du pays, assure Ottawa.

« L’objectif est de s’assurer que le plastique reste dans l’économie, mais pas dans l’environnement », a résumé mercredi matin le ministre de l’Environnement et du changement climatique, Jonathan Wilkinson.

Le fédéral « propose » ainsi d’interdire six types d’objets d’usage très commun : les sacs en plastique, les pailles, les bâtonnets à mélanger, les porte-canettes, les ustensiles et « les récipients alimentaires fabriqués à partir de plastiques difficiles à recycler ». Selon ce qu’a fait valoir le ministre Wilkinson en point de presse, le gouvernement espère compléter la « réglementation » devant mener à ces interdictions d’ici la fin de 2021.

Le gouvernement Trudeau a également rappelé mercredi que les Canadiens utilisent chaque année plus de trois millions de tonnes de plastique. Or, à peine 9 % de ce plastique est actuellement recyclé. Le reste, a précisé le ministre du Patrimoine Steven Guilbeault, aboutit au dépotoir ou dans l’environnement (29 000 tonnes par année, selon le fédéral).

Pour réduire cette pollution, le fédéral espère parvenir à un objectif de « zéro déchet de plastique » d’ici 2030, grâce à une bonification des mesures de recyclage qui devrait faire passer le taux de recyclage à 90 % d’ici la fin de la décennie. On souhaite notamment accroître la responsabilité des entreprises qui produisent et mettent en marché des produits de plastique, afin de bonifier la récupération après usage. Le gouvernement propose également d’établir « des exigences en matière de contenu recyclé pour les produits et les emballages ».

Est-ce que cette approche est trop timide, compte tenu de l’ampleur des impacts environnementaux du plastique ? « Je ne crois pas que ce soit trop timide. Notre approche est globale », a répondu Steven Guilbeault. « Nous avons besoin du plastique pour plusieurs choses », a-t-il dit, en ajoutant que l’objectif est de pouvoir à terme « recycler, composter ou réutiliser » ces objets, selon le principe de « l’économie circulaire ».

Interpellé mercredi matin, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, s’est dit favorable à une réduction de notre usage du plastique néfaste pour l’environnement. « Nous sommes en faveur d’une intervention réglementaire sévère visant à contrôler la prolifération des produits toxiques, dont beaucoup de plastiques d’origine pétrolière font partie. »

Selon lui, il est important de s’attaquer aux « mauvaises pratiques », mais il est également nécessaire pour Ottawa de soutenir le développement d’alternatives au plastique traditionnel, notamment de produits écologiques issus de la foresterie.