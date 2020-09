Un an après Greta, Montréal marche encore pour le climat

Un an après la manifestation du 27 septembre 2019 qui avait réuni des centaines de milliers de personnes au centre-ville de Montréal, une coalition de groupes militants s’est rassemblée dans les rues de la métropole à l’occasion de la journée mondiale de mobilisation climatique.

Vers 13 h, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à la Place du Canada, à l’intersection de la rue Peel et du boulevard René-Lévesque, pour entreprendre la manifestation qui doit se diriger vers l’est sur la rue Sherbrooke. Une heure plus tard, ils étaient des milliers.

Entre autres choses, la pandémie semble avoir éclipsé la lutte aux changements climatiques, et les organisations militantes misent sur la convergence des luttes pour donner un nouveau souffle au mouvement.

La coalition demande l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2030, mais aussi la régularisation par les États canadien et québécois de toutes les personnes migrantes, la reconnaissance pleine et entière du droit des nations autochtones à l’autodétermination et le définancement, la démilitarisation et la décolonisation des services de police.

Lylou Sehili, co-porte-parole de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES) ne croit pas que de réunir différentes contestations sociales dans un même mouvement nuisent à la mobilisation climatique.

« Il y a peut-être des gens qui vont avoir peur, mais ces causes vont de pair. Tout est relié, tout provient du même système d’oppression », a indiqué la porte-parole de la CEVES à La Presse canadienne.

« Ces corps policiers fonctionnent selon les principes d’un état oppresseur, la colonisation faite sur les terres de la nation wet’suwet’en en Colombie-Britannique pour exploiter le pétrole, c’est la même oppression qui est présente dans le rapport du SPVM qui indique que les autochtones sont plus susceptibles d’être soumis à des interpellations policières » a précisé la jeune militante avant d’ajouter qu’il faut revoir le système dans sa globalité.

« On ne peut pas exclure la justice sociale de la lutte climatique », a-t-elle mentionné.

La très grande majorité des manifestants portaient un couvre-visage et les organisateurs soutiennent que les mesures sanitaires seront respectées.

« La COVID-19 est une situation de santé publique, mais les changements climatiques aussi », a indiqué Lylou Sehili, en précisant que des bénévoles « insistent vraiment sur le respect des mesures sanitaires ».