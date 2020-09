Debout pour la planète!

Liste des mots à utiliser :cyclables, injustice, pandémie, historique, jeunes, solutions, ensemble, jet privé, riches, climatiques, pauvreté, carbone, pouvoir

En septembre 2019, nous avons vécu un mouvement ___________ (1). Partout à travers le monde, six millions de personnes se sont levées et ont marché dans les rues pour sonner l’alarme à propos des changements _________ (2). Un an plus tard, nous sommes encore DEBOUT.

DEBOUT pour rappeler que la crise climatique est une ______________ (3) fondamentale : les personnes les plus touchées par cette crise sont celles qui en sont le moins responsables. Les personnes vivant dans la __________ (4) subissent déjà de plein fouet les impacts climatiques comme les inondations, les tempêtes et les sécheresses dévastatrices. Les ____(5), eux, héritent d’une planète de plus en plus polluée. Et ceci n’est qu’une partie de l’histoire.

Du côté des plus ___________ (6), notamment des grandes entreprises, leurs actions contribuent à faire augmenter en flèche les émissions de ______________ (7), entre autres causées par les produits de luxe, tels que les voitures polluantes ou les vols d’avion fréquents. Pendant que les personnes plus fortunées exploitent ce « privilège carbone » en survolant le monde en ________________ (8), celles et ceux qui sont en bas ont du mal à avoir une vie décente et subissent les conséquences de la surconsommation.

Nous sommes DEBOUT, car nous pensons que des actions ambitieuses sont possibles, dès maintenant. Dans les derniers mois, les réactions à la ____________ (9) de COVID-19 ont démontré que des changements jusque-là impensables étaient réalisables : du jour au lendemain, des vols d’avion ont été bloqués, de nouvelles pistes ____________ (10) sont apparues dans les villes, le travail et l’école à domicile ont réduit la congestion routière et des entreprises se sont complètement réinventées.

Nous sommes / Je suis DEBOUT, car nous avons le _____________ (11) de changer les choses.

[Insère ton nom ou celui de ton école] s’engage à faire des gestes concrets pour diminuer son impact environnemental. [Insère tes engagements ici si tu le désires.]

[Insère ton nom ou celui de ton école] invite nos personnes élues à mettre cette double crise, celle du climat ET des inégalités, au coeur de leurs priorités pour les prochains mois. Des ______________ (12) concrètes sont à notre portée.

Aujourd’hui, nous réclamons plus d’actions de la part des femmes et des hommes politiques. Le temps est venu d’agir, maintenant, pas dans 10 ans !

Ensemble, exigeons la justice climatique !

_________________ (13), DEBOUT POUR LA PLANÈTE





Solutions : 1. historique, 2. climatiques, 3. injustice, 4. pauvreté, 5. jeunes, 6. riches, 7. carbone, 8. jet privé, 9. pandémie, 10. cyclables, 11. pouvoir, 12. solutions, 13. ensemble