La baleine à bosse empêtrée aperçue dans le parc marin

La baleine à bosse visiblement empêtrée dans un engin de pêche dans le Saint-Laurent a été observée dans le parc marin du Saguenay—Saint-Laurent samedi, a appris Le Devoir. Des spécialistes sont en mer ce lundi afin de tenter de la localiser et ainsi évaluer la situation. Pour le moment, on ne sait pas si une opération de sauvetage sera tentée pour cet animal, dont l’état de santé se serait nettement détérioré.

La semaine dernière, Pêches et Océans Canada avait indiqué au Devoir que cette baleine à bosse très mal en point n’avait pas été revue depuis le 2 août, soit quelques jours après une première observation, le 26 juillet. Selon des informations et des images obtenues lundi, tout porte à croire que cette baleine se trouve maintenant dans le secteur du parc marin du Saguenay—Saint-Laurent.

Un observateur chevronné des cétacés du Saint-Laurent et collaborateur de la Station de recherche des îles Mingan, René Roy, a pu comparer les photos de la baleine photographiée au large de Matane avec celles prises samedi dans le parc marin. Il a indiqué qu’il s’agit de la même baleine à bosse, qui fait partie d’une espèce qui est au cœur de l’image de marque associée aux excursions d’observation de cétacés dans le Saint-Laurent.

À voir en vidéo, les images captées par René Roy

Fondateur de la Station de recherche des îles Mingan et spécialiste des grands rorquals depuis plus de 40 ans, Richard Sears estime lui aussi que cela est plausible. M. Sears ajoute que la condition physique de cette baleine s’est visiblement détériorée depuis les derniers jours. Elle serait ainsi de plus en plus maigre.

Le Devoir a interpellé Pêches et Océans Canada, mais aussi les autorités du parc marin lundi matin. Au moment où ces lignes étaient écrites, nous n’avons pas encore reçu de précisions de leur part. Il n’a donc pas été possible de savoir si la baleine a été revue depuis samedi ou si une intervention pourrait être menée pour tenter de sauver la vie de cette baleine à bosse.

Selon les informations obtenues auprès du Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins, une équipe patrouillait lundi le secteur, afin de tenter de localiser cette baleine. L’objectif serait de documenter le cas, afin de voir si une intervention est possible ou souhaitable.

L’équipe de sauveteurs de Campobello, au Nouveau-Brunswick, aurait été prévenue d’une possible intervention à venir, mais le tout reste à confirmer. Il faut dire que le Québec ne possède pas d’équipe en mesure d’intervenir pour libérer une baleine, contrairement aux Maritimes. Si une intervention est autorisée par MPO, ce sont les équipes en place à Terre-Neuve ou au Nouveau-Brunswick qui sont alors appelées en renfort. Une situation dénoncée depuis plusieurs années par Richard Sears, qui estime que le Québec devrait se doter d’une telle équipe.

Les cas de cétacés empêtrés sont peu fréquents dans la portion québécoise du Saint-Laurent, mais celui de cette baleine à bosse n’est pas le premier. Au fil des ans, des cas d’empêtrement ont été observés chez la baleine à bosse, le rorqual commun et le petit rorqual, notamment. Le cas le plus médiatisé a été celui de Capitaine Crochet, un rorqual commun bien connu dans le parc marin du Saguenay—Saint-Laurent, qui s’était empêtré dans un casier de pêche au crabe des neiges. L’animal n’a jamais été revu.

Plusieurs cétacés portent aussi des cicatrices après s’être empêtrés dans des engins de pêche ou après avoir été heurtés par des bateaux. Encore récemment, un rorqual commun a été sévèrement mutilé dans le parc marin, comme le rapportait Le Devoir vendredi.