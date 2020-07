L’érable maudit

Le professeur Christian Messier, de l’UQO, spécialiste des forêts, avoue une passion immodérée pour l’érable à sucre, son arbre préféré depuis toujours. « J’ai ramassé de l’eau d’érable avec mon oncle quand j’étais jeune. Plus tard, mon père a acheté sa terre à bois, comme on dit. J’ai maintenant ma propre érablière. »

Il entaille environ 200 érables. « C’est le symbole par excellence de la nature au Québec et c’est un arbre généreux, dit-il. Il fournit un milieu naturel extrêmement diversifié, surtout au printemps, quand il donne l’eau et donc le sirop, selon moi le meilleur sucre au monde. Il fournit de l’ombre et rafraîchit tout l’été. À l’automne, il donne des couleurs extraordinaires qui vont du jaune au rouge foncé. Je me suis promené partout dans le monde et je n’ai jamais retrouvé notre forêt colorée. Et puis, son bois très dense magnifique nous chauffe en fournissant une odeur très agréable et sert en ébénisterie. »

Son collègue Alain Paquette est arrivé à l’étude savante des forêts par cette même entremise du travail du bois. « Je dis souvent à la blague que je m’intéressais d’abord aux arbres morts », dit le professeur de l’UQAM, qui a étudié en travail social avant de bifurquer vers la biologie et l’écologie. « Chez nous, on fait tout nous-mêmes, y compris nos meubles », ajoute-t-il en pointant un cerisier tardif et un noyer noir dans un parc du nord de Montréal où a lieu l’entrevue, « les bois les plus beaux qu’on a dans ce coin de l’Amérique pour l’ébénisterie ».