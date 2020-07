Les concentrations d’arsenic dépassent les normes dans l’Est de Montréal

Le taux d’arsenic dans l’air de l’Est de Montréal a baissé, mais deux stations d’échantillonnage installées dans les secteurs visés il y a un an et demi ont tout de même détecté en 2019 des concentrations dépassant les normes provinciales.

Montrée du doigt comme source importante des émanations d’arsenic, l’entreprise de transformation de cuivre CCR a mis en place des mesures pour réduire ses émissions toxiques au cours de la dernière décennie. Et en 2018, des stations de mesure de la qualité de l’air ont été ajoutées dans ce secteur.

Une des trois stations d’échantillonnage a enregistré un taux d’arsenic inférieur à la norme provinciale de 3 ng / m3, mais les deux autres ont détecté des taux supérieurs au seuil acceptable, soit 5,1 et 5,4 ng / m3. « Ce résultat nous préoccupe », a souligné mercredi le Dr David Kaiser, de la Direction régionale de la Santé publique (DRSP) de Montréal.

Dans son avis publié mercredi, la DRSP recommande que la surveillance de la concentration des métaux se poursuive et que les stations d’échantillonnage soient maintenues. Mais elle presse aussi aux autorités municipales de tenter d’identifier les autres sources potentielles d’émanations d’arsenic dans le secteur qui compte plusieurs industries. « On sait que CCR a mis des mesures, mais malgré cela, les niveaux demeurent plus élevés que ce que l’on veut. »

Le Dr Kaiser estime que les résidents du secteur n’ont pas à s’inquiéter au sujet des risques pour leur santé car ceux-ci demeurent faibles.